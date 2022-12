El Granada ya ha activado el 'modo Copa del Rey' y lo hace visitando un feudo que no le trae buenos recuerdos: el Carlos Tartiere. Sin ir más lejos, la última vez que los rojiblancos visitaron la casa del Real Oviedo cosecharon una derrota por la mínima que le terminaría costando el puesto al ya ex técnico granadinista Aitor Karanka. En ese encuentro de la jornada 15, el conjunto nazarí tampoco pudo sacar nada positivo del 'Tartiere', algo que ha terminado por convertirse en habitual en las visitas del equipo granadino al estadio carbayón. Además, Karanka no ha sido el único preparador que se sentó en el banquillo por última vez en su visita a Oviedo, sino que también sería el final de José Luis Oltra al frente del club granadinista allá por 2018.

El Granada tiene en el Carlos Tartiere una de sus 'kryptonitas' particulares, pues se trata de un campo del que solo ha podido salir una vez con los tres puntos y que le ha costado 'la cabeza' de dos de sus entrenadores. No parece, a priori, el mejor de los escenarios para cerrar el año con una victoria en el torneo del KO. La de este jueves 22 de diciembre será la vigésimo primera visita del Granada a la casa del Real Oviedo y lo hará con un balance negativo para sus intereses: solo una victoria, cinco empates y catorce derrotas. Un bagaje complicado a sus espaldas que los granadinistas intentarán empezar a revertir desde ya. Las estadísticas están para romperlas y eso pensará el Granada de Paco López que lucha contra sus fantasmas del pasado, romper esa mala racha de resultados en el Carlos Tartiere para ganar en un feudo que fue el detonante para la destitución de dos de sus entrenadores: José Luis Oltra y Aitor Karanka.

Karanka y Oltra, 'víctimas' del Real Oviedo

Aún muy reciente en el imaginario de la afición rojiblanca está el adiós de Karanka. El técnico vitoriano que cogía las riendas del equipo nazarí para tratar de obrar el milagro de la salvación en la temporada 21/22, tendría que poner fin a su aventura al frente del club granadino antes de lo deseado y la derrota ante el Oviedo terminaría siendo el detonante final de su despido. Un trago difícil de asimilar para el ex preparador del Granada, que tardó hasta una semana en pronunciarse desde que se hiciera oficial su destitución. No fue tanto que se escaparan los tres puntos en el Carlos Tartiere, sino la manera en la que se produjo.

Ese encuentro de la jornada 15 iba a comenzar poniéndose muy de cara para los intereses de los visitantes con la expulsión desde los minutos finales del primer parcial del futbolista carbayón Acebes. No supo aprovechar el Granada esa superioridad númerica durante buena parte del encuentro ni con los 11 que partieron desde el inicio ni con los jugadores que entraron de refresco. Además, los rojiblancos apenas lograron inquietar la portería local y acabaron recurriendo a los disparos lejanos ante la imposibilidad de hacer daño por dentro. Esta falta de respuesta en el 'Tartiere' unido a una crisis de resultados tras un gran inicio de liga acabaron alejando a Karanka del banquillo nazarí.

Algo similar le ocurriría ya a otro preparador que estuviera al frente del Granada en la 17/18: José Luis Oltra. En el caso de Karanka fue la falta de regularidad en los resultados con el Oviedo como guinda lo que acabó por costarle el puesto tras el encuentro en el Carlos Tartiere. Más inmediata fue la salida del técnico valenciano, que encadenó tres derrotas consecutivas frente a Lugo, Nástic y Oviedo que propiciaron su salida del banquillo del club de Los Cármenes. Dos trayectorias diferentes con el mismo punto y final: el adiós tras caer en el Carlos Tartiere. Una victoria de los de Paco López no solo acabaría con la 'maldición de la victoria' en el Tartiere, sino que también ayudaría a ahuyentar los fantasmas del pasado encarnados en las figuras de Oltra y Karanka. Un aliciente más para dar el golpe en la Copa.