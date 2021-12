Una nueva normalidad en el regreso de los festivales, los conciertos, el cine y el teatro en Granada

Después de un duro 2020 para el sector cultural, marcado por los cierres y suspensiones debido a la pandemia del Covid-19, este 2021 ha sido el del regreso de los festivales y los grandes conciertos a Granada, además del cine, el teatro o las exposiciones con una nueva normalidad que, de momento, va a quedarse. Las medidas de seguridad frente al Covid-19 han marcado los conciertos, con el público sentado y con mascarilla. Y también los festivales, aunque al ser al aire libre muchos ofrecieron un respiro a los asistentes, que pudieron estar sin mascarilla, bailando y disfrutando prácticamente como antes de la pandemia se hacía.

Granada ha disfrutado de un año que, conforme avanzaba, se ha llenado de actividades culturales. Los artistas han podido volver a pisar los escenarios para ofrecer su música a un público que ha estado más entregado que nunca después de un 2020 en el que la mayoría de conciertos y de festivales se anularon. También ha sido un año de varios aniversarios de figuras granadinas importantes dentro del sector de la cultura. Así, se ha celebrado el 75 aniversario del nacimiento de Carlos Cano, con la instalación de una placa homenaje en su casa natal, en la cuesta Rodrigo del Campo del Realejo. También el 150 aniversario del nacimiento de Mariano Fortuny, con un amplio programa de actividades. La diseñadora granadina Pilar Dalbat ha dedicado una colección a este artista que presentó en la 73ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Y el 190 aniversario de la muerte de Mariana Pineda, con homenajes, exposiciones y teatro.

Las exposiciones también han regresado a Granada en 2021. Una de las más destacadas ha sido la exposición inmersiva Ingoya, que tuvo lugar de marzo a junio en el Palacio de Congresos. En ella se proyectaban más de 1.000 imágenes de cuadros de Francisco de Goya acompañadas de una banda sonora con la música de los grandes maestros clásicos españoles, entre los que se encuentran Manuel de Falla e Isaac Albéniz. Granada ha sido la primera sede de este gran evento precisamente en el año en el que se celebra el 275 aniversario del nacimiento del pintor.

Entre las exposiciones también ha destacado la dedicada a la escritora y estudiosa de Lorca Antonina Rodrigo en la Casa de Bernarda Alba de Valderrubio. ‘La obrera de la pluma’ muestra las obras de esta granadina, que se ha distinguido en su lucha por la igualdad y por los derechos de las mujeres, por su vinculación a la obra de Federico García Lorca y por sus trabajos sobre la Repúbica, la Guerra Civil y el exilio.

El legado de Federico García Lorca que custodia en Granada la fundación que lleva el nombre del poeta ha sido inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural (BIC) este 2021. Está compuesto por más de 4.000 piezas, entre las que destacan libros, manuscritos, epistolarios, partituras, trajes, fotografías y dibujos. Para profundizar en la figura del poeta granadino y en una de sus obras más conocidas, ‘La Casa de Bernarda Alba’, en GranadaDigital publicamos un reportaje sobre las anécdotas que aún se recuerdan en Valderrubio.

Los cines también pudieron retomar su actividad en marzo de 2021 con todas las nuevas medidas de seguridad contra el Covid-19, cuando la Junta de Andalucía amplió horarios de cierre de comercios no esenciales. Fue el caso de Kinépolis, que volvió a proyectar películas en sus salas. La ‘Fiesta del Cine’ volvió en septiembre, después de que durante todo 2020 no se pudiera celebrar. También este 2021 ha regresado a los cines la compañía de teatro granadina La Seducción con su obra de cineteatro 'Donde Habitan los Cuentos’, en la que se aprovecha el espacio de la pantalla del cine para interactuar con ella y se proyectan fondos animados. Tanto la Seducción como otras compañías de teatro de Granada como Remiendo o Histrión Teatro se han adaptado a la situación y no han parado su actividad.

Granada ha sido este año escenario de cine. Se ha rodado en la Vega granadina ‘Secaderos’, ópera prima de la cineasta granadina Rocío Mesa. En Sierra Nevada se ha rodado ‘El refugio’, de Macarena Astorga, con el apoyo técnico de ‘Film in Granada’, promovido por la Diputación, mientras que en Granada capital se ha terminado de rodar ‘Quién vio los templos caer’, película que rescata la figura de Chorrojumo. Es un trabajo fin de grado de la joven cineasta granadina Lucía Alonso. Por otro lado, Granada ha celebrado la segunda edición de los 'Premios Lorca', lo que ratifica la apuesta por el cine independiente. Además, Granada ha acogido el estreno nacional de la película ‘Granada Nights’, del director Abid Khan, que está basada en su experiencia en Granada.

Los festivales se han vuelto a celebrar. En mayo regresó el de tango, en el que participaron el actor argentino Héctor Alterio, el Quinteto 'Eterno Astor', Fabián Carbone Project y Sax & Tango, entre otros. También en mayo, el Cortijo del Conde acogió el primero de los celebrados allí este año, el Granada Alive, que se inició con la actuación de Nathy Peluso. En junio se celebró de nuevo el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, teniendo en cuenta los aforos y todas las medidas de seguridad contra el Covid-19.

Después del verano, la situación mejoró y los festivales acogieron a más público. En septiembre se celebró el Festival Milnoff, con un 71% de espectáculos gratis. Estrella Morente, Capullo de Jerez, Mayte Martín, Farru o las bailaoras Karime Amaya, Belén López, Gema Moneo y Paloma Fantova han sido los artistas más destacados de la segunda edición de este festival que llenó de flamenco la ciudad. También en septiembre se celebró el Festival Cabaret en el Palacio de Deportes, que ofreció varios conciertos de gran formato. David Bisbal, El Barrio, Antonio Orozco, Ara Malikian y Niña Pastori deleitaron a su público, mientras que, ya en octubre, Aitana puso el cierre a este festival con un concierto en el que sorprendió con un artista invitado: Sebastián Yatra. También en octubre se celebró el Bull Festival, con las actuaciones de El Kanka, Maka, El Canijo de Jerez, Fuel Fandango, Mala Rodríguez, SFDK, Fernando Costa, Ayax y Prok, Recycled J y Kase.O.

El Cortijo del Conde también acogió el Festival Granada Urbana en octubre, donde destacó la granadina Lola Índigo. Omar Montes, Justin Quiles, Camin, Bad Gyal y Yung Beef también actuaron en este festival. Y regresó también el Granada Sound, aunque en noviembre. El frío no frenó las ganas de un público que disfrutó de las actuaciones de Sienna, Veintiuno y Full, Varry Brava, Xoel López, Viva Suecia, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, La M.O.D.A o Vetusta Morla. Los amantes de la música electrónica pudieron disfrutar del Dreambeach, que llegó al Cortijo del Conde en noviembre, con un cartel liderado por Armin van Buuren. Pero también hubo trap, rap, reggaetón, fusión y mestizaje. En noviembre también se celebró el Festival de Jazz, que se cerró con un homenaje a Chucho Valdés.

Además de festivales, Granada ha acogido varios conciertos y espectáculos a lo largo del año. Eskorzo celebró su 25 aniversario sobre los escenarios con su espectáculo ‘A fuego suave’. En mayo, la bailaora granadina Jara Heredia ofreció en el teatro Isabel la Católica su espectáculo ‘Mariposilla de acero’, acompañada por un gran elenco de artistas como Curro Albayzín o Coco Reyes. En junio, Beret actuó en Otura en los Jardines del Centro de Día. Ya en agosto, la banda madrileña Izal llevó su música al Cortijo del Conde, en el que fue el primer gran concierto tras la pandemia para muchos.

Pasión Vega cantó a Federico García Lorca en Alfacar en el 85 aniversario del asesinato del poeta. El concierto tuvo un aforo reducido por segundo año consecutivo debido a la pandemia.

En septiembre la situación mejoró y Granada se llenó de conciertos, aunque el público pudo disfrutar de ellos sin moverse de sus asientos. Robe Iniesta actuó en el Cortijo del Conde y el cantante colombiano Camilo llenó la Plaza de Toros en su primera visita a la ciudad. El Palacio de Deportes acogió varios más dentro del Festival Cabaret. Ya en octubre, Raw Alejandro hizo recordar a los granadinos que acudieron a su concierto en el parking del Nevada sus mejores noches de fiesta con una actuación que gustó mucho a los asistentes.

Artistas como Raphael y Miguel Ríos también han hecho parada en Granada este año. El cantante de Linares repasó sus seis décadas sobre los escenarios en un vibrante concierto, mientras que el granadino Miguel Ríos volvió a jugar en casa tras ‘Un largo tiempo’ con dos conciertos consecutivos en diciembre. Además, David Bisbal llegó por segunda vez a Granada, esta vez, para deleitar con un concierto sinfónico junto a la Orquesta Ciudad de Almería con el que conquistó el Auditorio Manuel de Falla.

La Feria del Libro también regresó en 2021, aunque cambió su fecha a octubre. Y lo hizo con un récord histórico de ventas. El granadino Juarma fue el autor local que más vendió en esta feria. También FicZone y GranadaGaming volvieron a celebrarse en Fermasa con un aforo limitado y mascarilla obligatoria para disfrute de los amantes del cómic y los videojuegos.

Para cerrar el año, Granada ha celebrado el festival de magia Hocus Pocus, que ha cumplido su 20 aniversario y la Universidad de Granada ha culminado la adquisición de la Azucarera de San Isidro, un conjunto catalogado como BIC en el que se pretende crear "un espacio de generación de conocimiento e innovación en sostenibilidad y transición ecológica” y “un centro cultural y social de referencia en Granada”.