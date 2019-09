Registrada la declaración de emergencia climática de los colectivos Fridays for Future y Extinction Rebellion Granada

Los colectivos ecologistas Fridays For Future Granada y Extinction Rebellion Granada han acudido al registro del Ayuntamiento de Granada para entregar la declaración de emergencia climática y ecológica de la que aun no en esta legislatura no se han hecho cargo.

Se trata de un documento en el que se pone de manifiesto la gravedad de la crisis climática y ecológica en la que nos encontramos y en la que solicita al Consistorio granadino que declare el estado de emergencia climática, como ha han hecho numerosos gobiernos locales y nacionales en España y el resto del mundo

Esta declaración debe conllevar tres puntos clave, en primer lugar, garantizar la verdad, el Ayuntamiento de Granada ha de poner todos los medios para comunicar la gravedad de la situación a la ciudadanía y lo urgente y necesario de abordar cambios profundos. El Ayuntamiento ha de decir la verdad sobre el efecto que el actual modelo económico y las políticas tienen en el agravamiento de la crisis climática y ecológica, así como sobre la responsabilidad histórica que cada región del mundo ha tenido en el problema.

En segundo lugar, desde estos colectivos, se propone pasar a la acción, a través de diez medidas. Entre las medidas que propone el documento para reducir las emisiones nocivas en la ciudad, que además tiene un grave problema de contaminación del aire, está limitar el uso del transporte privado de la ciudadanía, principal causante de los altos niveles de contaminación de Granada, entre las tres capitales españolas con peor calidad del aire, y hacer peatonales todas las zonas necesarias para esta mejora en la calidad del aire.

Por último, se pide la democracia el Ayuntamiento ha de abrir un proceso participativo y democrático en el que definir propuestas junto a las asambleas ciudadanas, y desarrollar mecanismos participativos asociados al poder legislativo que permitan a la sociedad civil supervisar los cambios de políticas públicas, de manera efectiva y vinculante.

La declaración de emergencia climática es una medida responsable y urgente que está demandando la ciudadanía y una obligación para cualquier gobierno que realmente cuide por el bienestar de sus habitantes y del entorno natural en que viven.

Así lo han hecho los gobiernos del Reino Unido, Irlanda, Canadá, Francia, Dinamarca y Argentina; ciudades como Nueva York y otras 17 de Estados Unidos, y otras muchas en varios países europeos. Y en España, los gobiernos de Cataluña y Euskadi, las ciudades de Sevilla y Zaragoza, y en Granada la propia Diputación Provincial y el municipio de Salobreña.