Las redes sociales como método de búsqueda de empleo

Buscar trabajo para los jóvenes nunca fue fácil. Más aún en una situación como la actual, en la que todos los sectores han recibido un fuerte golpe por culpa de la crisis económica derivada de la pandemia del Covid-19. Aunque precisamente son esos jóvenes los que más ilusión y más ganas de comerse el mundo tienen, ese ánimo va decayendo poco a poco por cada puerta que se cierra ante ellos.

Es lo que le ha pasado a Javi, un joven granadino de 23 años, cuyo caso se ha hecho viral en Twitter. Todo comenzó cuando decidió volver a su tierra natal, a su casa con su hermano pequeño y su madre, quienes se encontraban en una situación complicada. Javi, que vivía en Bulgaria desde agosto de 2019, aterrizó de vuelta en la capital granadina el pasado 7 de marzo. Cuando llegó, con el objetivo de ser un apoyo económico más en casa, “sabía realmente que venía sin trabajo, con una mano delante y otra detrás”, explica.

Javi se define como una persona muy positiva, y destaca que “para mí, el año 2020 ha sido muchísimo mejor de lo que me podía imaginar, porque he tenido trabajo y no me he sentido solo aunque estuviera confinado en otro país porque ocho de mis vecinos eran también compañeros de trabajo”.

Este joven había avisado en enero a su empresa, Riot Games, para la que prestaba soporte a un jugador de ‘League of Legends’, de que dos meses más tarde volvería a España. “Aunque vivía muy bien en Bulgaria, ahorrar era complicado porque la moneda de allí (el lev búlgaro), vale la mitad de un euro”, argumenta Javi. Por las noticias y la información que su familia le iba haciendo llegar, sabía que la situación en España era difícil, pero “no suponía que las cosas iban a estar tan mal, ni a nivel económico y social, ni familiar. Así que ayudar en casa ahora mismo es algo esencial”, según indica.

De esta manera, desde que este granadino ha regresado a su ciudad, no ha parado de buscar trabajo, bien mediante aplicaciones, redes como Linkedin, o bien mandando el currículum a empresas como Media Markt, El Corte Inglés, Leroy Merlin… Javi, Técnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos, está dispuesto a hacer cualquier cosa, siempre y cuando sea dentro de la provincia, ya que “por la situación que estamos viviendo en mi casa, irme de nuevo no es la mejor opción”, pero advierte que “tengo coche y me encanta conducir, así que no tengo problema en desplazarme cada día”.

Sin embargo, aún no ha recibido ninguna respuesta por parte de dichas empresas y, dado que es un habitual de las red social Twitter, decidió contar su caso allí:

Amigos, me da un poco de vergüenza decirlo, pero necesito trabajo sea como sea, la situación en casa es límite. Hago cualquier cosa en la provincia de Granada. Soy técnico superior de sonido, he trabajado como agente de soporte y camarero, con un RT ya me ayudáis mucho. — Javi ‘Psickø’ Ruiz (@HowIsMyDrumming) March 13, 2021

Con casi 9.000 retuits y más de 2.500 me gusta, Javi no se puede creer la respuesta de la gente en la red social, llegando incluso a interaccionar con él el humorista Santi Rodríguez o el locutor Xavi Rodríguez:

Muchísima suerte. Nadie tiene por qué sentir vergüenza por querer trabajar. La vergonziso es la situación que tenemos. Ánimo — Santi Rodriguez (@Santihumor) March 15, 2021

Además de por la visibilidad que le ha brindado la comunidad de Twitter con sus retuits y comentarios, el granadino se siente profundamente apoyado también emocionalmente, ya que, aunque admite que le dio vergüenza publicar su historia en redes sociales, la gente le ha dicho todo lo contrario, que nunca hay que avergonzarse de buscar trabajo. Es por eso que Javi ve las “redes como algo esencial hoy en día, cualquiera que tenga un problema puede recurrir a ellas. Es gratis dar retuit y a lo mejor le estás cambiando la vida a alguien. Aquí estaré yo cuando alguien lo necesite también”.

“La generación de la ruina”

El técnico de sonido cree que la generación de los que nacieron entre lo 1990 y 1999 “hemos crecido bien en su infancia, pero en 2007 recibimos un fuerte golpe con la crisis. La superamos y ahora ha llegado esta. Somos la generación de la ruina, pero también somos los que tendremos que levantar de nuevo todo lo que ha ido cayendo”. Javi está seguro de que el trabajo que consiga ahora será “temporal, precario, que me dará de comer hoy y mañana, pero pasado, vete tú a saber”.

A pesar de ello, el joven espera que, “cuando acabe la pandemia, con las ganas de festivales y de salir que hay, yo tenga un hueco en el mundillo de la música. Espero que este verano las cosas vayan avanzando y nos vayamos recuperando”. Javi desea también que su hermano, de 19 años y que está estudiando lo mismo que él, tenga el camino más fácil.