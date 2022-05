Recuperar la esencia y dejar atrás los miedos, las claves de Covirán Granada para volver a ganar

La cuenta atrás para el final de la fase regular de la LEB Oro va llegando a su fin. El Covirán Granada afronta este domingo su penúltimo partido en el Palacio de Deportes, un encuentro que debe servir para recuperar la mejor versión del equipo sobre el parqué. Lejos de cuentas, predicciones y agobios de cara al posible ascenso directo, el principal objetivo en el choque ante CB Prat debe ser volver a ser ese Covirán que divertía y disfrutaba durante los 40 minutos.

Una semana después de la derrota contra Juaristi, ya con la mente en frío, se puede comprender que lo peor de aquel encuentro no fue la derrota y perder la ventaja con Movistar Estudiantes, si no la forma en la que se perdió. Los rojinegros llevan varias semanas mostrando una imagen poco habitual en ellos. La presión, la ansiedad y el exceso de responsabilidad está pesando en la mente de los jugadores y eso hace que ya no se vea sobre la pista a aquel Thomas Bropleh que anotaba triples imposibles o a ese Lluís Costa de las asistencias mágicas. Covirán Granada necesita recuperar su esencia.

Para muchos CB Prat puede ser el conejillo de indias que pague los platos rotos por la derrota en Iraurgi, pero nunca hay que olvidar el principal mandato de la LEB Oro: en esta competición todos pueden ganar. También se habló la pasado semana de lo peligrosos que son ahora todos los equipos ya que cada uno de ellos está en las últimas luchas por lograr sus objetivos particulares. El conjunto catalán, por supuesto, no se queda atrás. La victoria de Juaristi ante los rojinegros presiona aún más al plantel dirigido por Josep María Berrocal que debe conseguir los máximos triunfos posibles para alejarse del descenso.

CB Prat marcha antepenúltimo con 10 victorias y 20 derrotas, empatado en triunfos con Juaristi y con uno de ventaja sobre Palma. Su situación en la tabla lo hace un rival mucho más peligroso de lo que a priori pueda parecer sobre el papel. Además, el conjunto catalán cuenta en su historial con victorias ante equipos que, a priori, deberían haber ganado con solvencia a los de Berrocal. Estudiantes, Palencia ya saben lo que es caer ante CB Prat esta temporada.

El rival del Covirán Granada en esta jornada 31 de la LEB Oro llega al Palacio con una media de 76 puntos por partido y, mirando sus actuaciones en esta campaña, han sido varios los encuentros que, a pesar de acabar perdiendo, el marcador final reflejaba una diferencia inferior a los diez puntos. Esto quiere decir que la concentración durante los 40 minutos será clave si los rojinegros quieren sumar un triunfo más a su casillero.

Los granadinos regresan a casa con todos sus jugadores disponibles, aunque hay que recordar que Edu Gatell notó algunas molestias a lo largo de la semana, pero estará en el banquillo para disputar el partido.

CB Prat llega a Granada destacando una plantilla muy joven, en su mayoría vinculados al Joventut. Destacar a los directores de juego del plantel catalán. Sergi Costa por un lado que anotó 19 puntos en el choque de la primera vuelta y que promedia 8’8 puntos, 3’5 asistencias y 9’7 de valoración y Tarontate Crockett con 13’9 puntos por encuentro.