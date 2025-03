El Recreativo Granada pierde en su visita a Chapín con varias adversidades (2-1)

El Recreativo Granada ha perdido en Chapín este domingo en un partido pasado por agua frente al Xerez Deportivo FC. El equipo nazarí jugó con un jugador menos durante más de una hora de partido por la expulsión de Ulloa y cayó derrotado por 2-1.

El técnico Raúl Barroso alineó un once titular formado por: Fran Árbol en puerta; Tito, Christ Daniel y Carlos Alemán en la zaga, con Iker Pérez y Angelo por las bandas; Ulloa y Gael Joel en el centro del campo; y Agustín Juárez, Mario González e Iker Burgos en la delantera.

La primera mitad quedó marcada por la intensa lluvia, que provocó que se aplazara durante más de media hora el partido cuando transcurría el ecuador de la misma. Una vez reanudado el duelo, el cuadro visitante sufrió un doble varapalo en apenas tres minutos, con la expulsión de Ulloa por doble tarjeta amarilla y el gol de Abraham, al rematar a bocajarro un centro raso lateral.

La segunda parte tampoco empezó bien para los intereses del Recreativo Granada, que vio incrementada la desventaja a los diez minutos, con otro gol de Abraham, muy similar al primero.

Pese al contexto tan negativo que se le presentó al filial granadinista, no cesó en su intento por marcharse con algo positivo. A falta de un cuarto de hora, Iker Burgos recortó distancias con un muy buen disparo cruzado, y su equipo volvió a meterse en la pelea por los puntos. Sin embargo, no gozó de fortuna en sus últimas intentonas, y finalmente no obtuvo recompensa.

En la siguiente jornada, el Recreativo Granada recibirá en la Ciudad Deportiva al UCAM Murcia. Ese envite, correspondiente a la jornada 27, se jugará el próximo sábado 15 de marzo, a partir de las 16:00 horas.