Una reconstrucción 'exprés' para doblegar a Lleida

El Covirán Granada termina de rearmarse de cara a la importantísima final por la permanencia del próximo domingo ante Hiopos Lleida. Tras demasiadas semanas en las que los efectivos disponibles para afrontar los encuentros de la ACB escaseaban, el plantel rojinegro parece que recuperará algo la normalidad en esta jornada 23 de la Liga Endesa.

Pablo Pin ha señalado en diversas ocasiones la múltiples complicaciones que se ha ido encontrado a lo largo del último mes para poder entrenar. La operación en la mano de Jacob Wiley junto a una lesión en la fascia plantar; la baja indefinida de Gian Clavell por una apendicitis que lo llevó a la UCI, así como las molestias en la espalda de Elías Valtonen y en el isquio de Sergi García, sumando a última hora la lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha de Agustín Ubal han puesto demasiadas trabas a los granadinos para poder entrenar y preparar los partidos con garantías.

El bache ya parece quedar en el pasado pues este miércoles la entidad granadina ha enviado unas imágenes que invitan a tener algo más de optimismo y es que los dos últimos fichajes del Covirán Granada ya están entrenando con el resto del equipo. Giorgi Bezhanishvili acumula ya dos entrenamientos con sus nuevos compañeros pues se estrenó a las órdenes de Pablo Pin este pasado martes. En el caso de Omar Silvero, el dominicano aterrizó en la tarde del martes en la ciudad de la Alhambra y ha sido este miércoles cuando ha podido conocer a quienes lo acompañarán en la pista hasta el final de la temporada.

Con la llegada de ambos jugadores y la suma de días de entrenamientos de un Ousmane Ndiaye que ya mostró una mejor versión ante Unicaja con 8 puntos y 6 rebotes para 10 de valoración, la perspectiva para el duelo ante Lleida es más positiva. El Covirán Granada necesita urgentemente una rotación más larga de la que ha dispuesto en las dos últimas jornadas, especialmente en la del pasado fin de semana donde se trató de vencer con ocho jugadores profesionales y la ayuda del canterano Luca Medal.

A los nuevos efectivos se espera sumar el regreso de Elías Valtonen, que ya entrenó el pasado viernes antes de viajar a Málaga, realizó la sesión de tiro y el calentamiento, pero como señaló Pablo Pin en rueda de prensa "no estaba en condiciones de jugar y hemos preferido dejarlo en el banquillo por precaución". La expectativa es que el finlandés esté disponible, así como un Sergi García que aun arrastra problemas en el isquio. La gran duda es la de Jacob Wiley cuya lesión en la fascia plantar progresa mejor de lo esperado, pero que aun no ha vuelto a entrenar con el equipo. De recuperar a estos tres jugadores, el Covirán Granada contaría nuevamente con 12 jugadores en su rotación, un número por fin suficiente para hacer frente a Hiopos Lleida. Eso sí, la frase del técnico rojinegro en rueda de prensa de "no podemos perder más jugadores" aun ronda el pabellón del Zaidín. La duda de si se seguirá apostando por la precaución no se resolverá hasta llegado el domingo.