Estas son las recomendaciones de los socorristas para evitar ahogamientos

Desgraciadamente, 2023 se ha convertido en el año con más ahogamientos del lustro tras registrar 249 fallecimientos por ahogamiento, lo que supone un 12,7 % más con respecto al año pasado. Para estar en la playa o en la piscina tranquilos es imprescindible tomar algunas precauciones para evitar disgustos. Los socorristas dan una serie de recomendaciones para evitar problemas y poder disfrutar de un día agradable en la playa y en la piscina.

En piscinas

Vigilar a los menores. Es importante mantener siempre vigilados a los niños en un entorno con piscina, sobre todo si no saben nadar. Indicarles que no se acerquen a la piscina y saber dónde se sitúa el socorrista en caso de necesitarle.

Normas de seguridad. Hacer caso a las normas de la piscina, tanto adultos como niños. No correr cerca del bordillo, evitar tirarte de cabeza si la piscina no es lo suficientemente profunda, no tirarte cerca de gente...

Cortes de digestión. Se recomienda siempre esperar al menos una hora tras haber comido para meterte en la piscina. Una vez pasada la hora es mejor meterse poco a poco y evitar así cortes de digestión.

En el mar

Prestar atención a banderas. Es importante hacer caso de la señalización de las banderas en la playa: si está roja no hay que meterse en el agua; si es amarilla hay que tener cuidado e ir con precaución; si está verde no hay peligro.

Vigilar a los menores. Vigilar a los niños, ponerles los elementos flotadores necesarios para que se puedan meter en el agua. Siempre acompañarles en el agua para evitar que puedan ser movidos por alguna corriente.

Evitar rocas. Si hay una pared rocosa cercana o alguna pequeña elevación rocosa es mejor evitarla, sobre todo si la roca resbala además de no tirarse desde ciertas alturas al agua.

Medusas. En caso de que notes que hay muchas medusas se debe notificar al servicio de socorristas y nunca intentar retirarlas tú.