Las recomendaciones de OCU con los disfraces para carnaval

La Organización de Consumidores y Usuarios -OCU- ha lanzado una serie de consejos y advertencias de cara a las próximas fiestas de carnaval en los que ha aconsejado reciclar los disfraces para evitar gastos innecesarios, adecuar los disfraces de los niños a su edad evitando cubrirles la cara y cuidar que el maquillaje no provoque alergias y que esté en buen estado.

Para la organización de consumo, hacer un disfraz puede resultar más económico que comprarlo y si se opta por esta última opción, ha apuntado que el hecho de que se adquiera un traje muy sofisticado o caro no descarta la presencia de peligros en el traje.

Concretamente, la OCU ha alertado de riesgos como el uso de productos inflamables en la elaboración de los trajes, por los que si el disfraz es para un niño es preferible que no lleven la cabeza cubierta porque el riesgo que entraña la inflamabilidad es más elevado en capuchas y caretas.

Los disfraces deben estar además adecuados a la edad del niño que los va a usar, por lo que la OCU recomienda prestar atención a la edad mínima señalada, así como a las instrucciones y advertencias, y guardar la etiqueta y ticket de compra en caso de tener que hacer reclamaciones.

Para los niños menores de tres años, la organización aconseja revisar que se han retirado todas las bolsas de plástico, que pueden suponer un riesgo de asfixia, y tener cuidado con las piezas pequeñas de los adornos que puedan suponer un riesgo para los niños.

En cuanto a las lentillas de fantasía, la OCU sostiene que "con los ojos es mejor no jugar", pues, según ha asegurado, este tipo de artículos se pueden encontrar en puntos de venta no autorizados y no estar sujetos a ningún control de seguridad. En caso de utilizarlas, recomienda lavarlas frecuentemente y nunca dormir con ellas puestas.

En cuanto al maquillaje, la organización ha recordado que afirmaciones como "hipoalergénico" o "testado dermatológicamente" no suponen una garantía y que pueden contener sustancias químicas. En esta línea, se recomienda utilizar maquillajes al agua, fáciles de aplicar y de quitar.

Asimismo, la OCU aconseja no utilizar maquillajes en niños menores de tres años, no dejarles solos jugando cerca de estos productos y, en caso de reacción o alergia, eliminar inmediatamente el maquillaje con agua y no volver a usarlo. Además, recomienda aplicar crema hidratante antes de aplicarlos, lavar bien la piel al retirarlos y comprobar que no se encuentren caducados.

Seguridad en las fiestas

Sobre las medidas de seguridad en fiestas y desfiles, la OCU ha recordado que se debe llevar a los niños siempre de la mano y no perderlos de vista y ha recomendado escribir el número de móvil en el brazo del niño por si se pierde, así como recordarles que no deben moverse y esperar tranquilos si se encuentran solos y no marcharse con nadie que no sean sus padres.

Por último, si se va a asistir a una fiesta, la organización recomienda identificar las salidas de emergencia y comprobar que se tiene acceso a las mismas. En caso de inseguridad, se aconseja avisar al responsable del establecimiento e incluso pedir un reembolso del dinero si las respuestas no son consideradas convincentes. Además, se recuerda que deben tener disponibles hojas de reclamaciones y se recomienda guardar el ticket de compra de la entrada para realizar cualquier gestión.