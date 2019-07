Rechazan la supresión del itinerario de Humanidades en el Bachillerato de Adultos del IES Padre Manjón

Los alumnos del Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales de Adultos del IES Padre Manjón de Granada están en una situación de incertidumbre ya que no saben si el próximo curso van a poder continuar con sus estudios en el centro puesto que la Consejería de Educación tiene prevista la supresión de dicho itinerario. Los profesores de Lenguas Clásicas y el director del centro no están dispuestos a que esto se produzca y, por ese motivo, han dirigido un escrito a la Delegación de Educación para mostrar su rechazo a dicha supresión, que afectaría, como mínimo, a los 16 alumnos matriculados que han realizado el primer curso, según han confirmado a GranadaDigital. “Según la Consejería de Educación, el itinerario de Humanidades no va a estar y los alumnos que han hecho ya el primer curso se quedan desatendidos y tendrían que buscar otro centro para continuar con sus estudios”, lamenta Miguel Ángel Rubio, profesor de Latín del IES Padre Manjón.

La posible supresión del itinerario de Humanidades en el IES Padre Manjón no es algo nuevo. Ya el año pasado estuvo programada pero, finalmente, se paró. “Había disponibilidad por parte del Departamento de Lenguas Clásicas, los profesores nos pasamos de horas, pero lo asumimos”, asegura el profesor Miguel Ángel Rubio, quien teme que “situaciones parecidas se estén dando en otros lugares”.

“No es problema de número de alumnos”, asegura el profesor, porque “todos los años hay demanda”. “Este curso, en Primero, ha habido 16 alumnos matriculados, más que el curso anterior. En cualquier caso, bastantes más que en el otro Bachillerato, de Ciencias, que no se cuestiona, por ahora”, apunta el profesor.

Fuentes de la Delegación de Educación de Granada aseguran que no tienen comunicación oficial sobre la supresión de ningún itinerario en el IES Padre Manjón y que los itinerarios “se crean en los institutos dentro de la autonomía de cada centro, que los genera a partir de los recursos humanos con los que cuenta”. El director de dicho instituto, Rafael Artacho, asegura que las directrices de la Consejería de Educación son las que establecen “los criterios para elaborar las horas que se cargan a los centros y ya determinar los profesores que se asignan”. Desde el IES Padre Manjón solicitan que se “computen las horas” de latín y griego, ya que el año pasado el claustro de profesores asumió “el exceso de horas”, y que también se “reconsidere el cálculo” para que puedan “pedir más profesores y se pueda atender la demanda de los alumnos de Humanidades y Sociales”.

“El Bachillerato de Adultos cumple una función social que responde al carácter de servicio público que debe tener la escuela pública. Los alumnos que lo cursan tienen un perfil especial: retoman los estudios dejados de lado por muy diferentes motivos en su momento y muchos de ellos compaginan estudio y trabajo. Necesitan una atención marcadamente personalizada en su mayoría”, asegura el profesor Miguel Ángel Rubio, quien teme que “la educación a distancia, que será la opción que se les ofrezca, dejará fuera a muchos de ellos”.