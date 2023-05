El Real Betis no quiere una marea rojinegra en San Pablo

La permanencia se decidirá en Sevilla. Desde hace varias semanas, el partido entre Real Betis y Covirán Granada en la capital hispalense estaba marcado en rojo en el calendario. Tras la remontada de Betis ante Girona de este pasado martes y la increíble victoria de los rojinegros contra Casademont Zaragoza, el duelo entre granadinos y sevillanos se convierte en el choque más importante de la temporada.

Un partido a todo o nada que podría centrar todas las miradas a nivel deportivo, pero que se ha rodeado de polémica en las últimas horas. Los aficionados de Covirán Granada han tratado de adquirir su entrada para el encuentro del próximo sábado en San Pablo con la inesperada sorpresa de un mensaje que les impedía su compra. "La venta online solo está activa para los abonados del Real Betis Baloncesto".

El conjunto hispalense no quiere una marea rojinegra en su pabellón. A diferencia de lo que sí ha ocurrido en otros derbis andaluces o en otros encuentros de la Liga Endesa, el Real Betis niega la entrada a todos aquellos aficionados que quieran acceder al recinto sin ser abonados. Independientemente de si apoyan a Covirán Granada o no, o si simplemente quieren disfrutar de un derbi andaluz que promete ser apasionante, no podrán acudir si no son abonados.

Con esta decisión cuanto menos cuestionable, el conjunto granadino contará en Sevilla con unos 200-300 aficionados que ya pudieron reservar su asiento a un precio de nuevo euros la entrada. Una pena que la fiesta del baloncesto vuelva a empañarse y no se puedan ver aficionados béticos y rojinegros hermanados como sí ocurrió en el Palacio de Deportes.