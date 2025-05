Las reacciones de Ricard Sánchez y Gonzalo Villar tras la victoria ante el Castellón

Ricard Sánchez, artífice del gol de la victoria del Granada en el encuentro ante el Castellón, atendió a los medios de comunicación, al igual que Gonzalo Villar, en zona mixta para hablar sobre distintas cuestiones en relación a cómo se presenta la situación al equipo después del importante resultado de los rojiblancos en la penúltima jornada.

Ricard: "Tenemos que ir el domingo a morder"

Resultado final: "Al final el fútbol da muchas vueltas. Hace nada iba ganando el Racing, le empatan y ahora dependemos de nosotros mismos".

Agradecido al Granada: "Al final el Granada apostó por mí cuando nadie lo hizo. Estoy agradecido".

Última jornada ante el Racing de Santander y sensación del equipo: "Tenemos que ir el domingo a morder. Al final somos una piña, somos un equipo. Ahora más que nunca afición, jugadores y entrenadores estamos todos a una".

Afición: "No dudo de que vengan. Chapeau por la afición".

Villar: "Tenemos que ir a morir"

Ocasiones y el gol final: "Creo que es para matarnos por tener que haber metido al final. El partido era para ir ganado bastante cómodo. Creo que hemo tenido 26 remates. Yo podría haber metido un hat-trick. Es para matarnos. Nos queda un partido, pero ya dependemos de nosotros".

Reacción al resultado del Eldense-Racing: "Estaba hundido con el móvil cuando de repente he escuchado lo del gol. Nos merecemos esta oportunidad. Ahora vamos a Santander a ganar".

Afición y recibimiento: "El recibimiento ha sido increíble. Han estado apoyando hasta el final. Hemos dado todo y hemos acabado muertos, pero ellos también. Desde el recibimiento hasta ahora. Ellos también se han merecido esto. Les pedimos, aunque no hace falta, que viajen los que tengan entradas y nos apoyen. Los necesitamos"

Pacheta: "Tengo una relación especial con Pacheta. Me cogió desde chico y le tenía amor-odio porque no me ponía, pero luego fue mágico. No sabía si irme a la Roma o no y yo hablaba con él. Se quedó una relación muy personal. Estoy agradecido por la confianza que me ha dado y se la quiero devolver en el campo".

El Racing: "Me gusta como juega el Racing. Tiene jugadores muy buenos. Andrés, Iñigo Vicente... me parece un equipazo. Van a estar al 100% y tenemos que ir a morir".