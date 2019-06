Las reacciones tras el ascenso del Granada CF

Desde el alcalde de la ciudad, que estuvo presente en la celebración en la Fuente de las Batallas, hasta los clubes de Primera que acogerán este año al Granada CF, pasando por decenas de personalidades y entidades. Todos han querido felicitar al conjunto de Diego Martínez por su regreso a la élite del fútbol español. Precisamente, Francisco Cuenca ha sido uno de los primeros en reaccionar al ascenso del Granada CF. A través de su perfil de Twitter, el primer edil ha celebrado que “volvemos a Primera”, destacando además la ‘eterna lucha’ del cuadro nazarí. Se ha unido el presidente de la Diputación, que ha asegurado que “esta noche es para disfrutarla y para sentirnos orgullosos de nuestro equipo”. También Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha felicitado al cuadro dirigido por Diego Martínez por su ascenso, asegurando que “esta ciudad y su afición se lo merecen”.

LaLiga, como no podía ser de otra manera, ha recapitulado lo que ha logrado el Granada en este curso: “Soñar, jugar, competir, ganar y ascender”, mientras que la Federación Española de Fútbol ha transmitido su “enhorabuena al Granada CF y a toda su afición por su retorno a Primera División”. Osasuna, Almería, Athletic, Villarreal, Real Sociedad y FC Barcelona, entre otros equipos, se han sumado a las felicitaciones al conjunto granadino.

👏 Congratulations on your promotion, @GranadaCdeF 🙌 See you next season in @LaLiga!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 4 de junio de 2019