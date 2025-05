Raquel Ruz emprende su campaña para liderar el PSOE de Granada sin oposición interna

En la candidatura de Raquel Ruz creen que no habrá lista rival. Al menos, la rumorología no termina de coger consistencia. El tiempo corre en contra de esas posibles alternativas desde hace varias semanas, cuando Ruz anunció su intención de ser secretaria general del PSOE de Granada. Luego explicó su proyecto en GranadaDigital y el martes volvió a demostrar su poder de convocatoria en la sede del partido en el Zaidín-Genil. Esta demora invita a pensar que de aparecer alguna alternativa nacería ya con la sombra de las dudas. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 23 de mayo. La votación se realizará el 24 en la asamblea local.

Hubo quien bromeó el martes preguntando dónde estaba la sede. La presentación oficial de la candidatura de Raquel Ruz congregó a tanta gente en el local del partido en el Zaidín que ni los más veteranos recordaban haberlo visto así de concurrido. O eso dicen. La concejal socialista aspira a dirigir el PSOE de la capital. Se lo explicó a los vecinos y, este miércoles, lo ha hecho formalmente ante la prensa.

"El acto del Zaidín fue entrañable e ilusionante. Hubo mucha participación y presencia de la militancia. Fue el reflejo de lo que queremos para el futuro del partido", ha explicado Ruz ante de exponer las razones que la llevan a aspirar al cargo, las cuáles ya adelantó en una entrevista en GranadaDigital. Principalmente, se siente muy respaldada por la militancia. “Este proyecto nace de ella”, ha reiterado. Siente incluso que tiene más apoyos explícitos que cuando venció de forma contundente en la elección de delegados para el congreso provincial.

En su discurso se anuncian cambios. Estos no sólo pasan por los nombres de quienes abanderan el partido sino en su relación con la propia militancia. Quiere que el PSOE vuelva a abrirle las puertas de las sedes y que exista un debate vivo, en palabras que suenan como un reproche a la gestión anterior, la de Paco Cuenca. “Al ejercer el gobierno puede haber una deriva que lleva a asumir unas competencias que un líder no debe asumir. Los debates internos deben realizarse en libertad y con sinceridad dentro de los órganos y de las casas del pueblo. Esos debates se han minimizado en la etapa anterior. No se puede denostar la opinión de la militancia”, ha dicho. Son tiempos de cambio y el propósito expresado es que la formación pueda recuperar el terreno perdido, es decir, el gobierno en el Ayuntamiento y a nivel regional: "Para eso necesitamos un partido más fuerte que nunca".

La agenda de la candidata Ruz

La candidata Ruz completará hasta entonces una amplia agenda de visitas a las sedes del partido distribuidas por los distritos de la ciudad. También acercará sus motivaciones a las asociaciones de barrio y vecinales, su manera de reabrir los puentes del PSOE con el tejido asociativo, con la calle.