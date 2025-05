Radiografía de la siniestralidad laboral en Granada: aumento del 100% en las muertes in itinere

La siniestralidad laboral sigue siendo uno de los ejes de lucha de los sindicatos con la llegada del Día del Trabajador. Este 1 de mayo, las plataformas volverán a echarse a las calles de Granada para volver a reivindicar un año más la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, además de reclamar una protección de los derechos ya conquistados. En estas reivindicaciones no se olvidan el reclamo de una mayor protección y seguridad para una clase trabajadora que sigue siendo víctima de accidentes, algunos de ellos mortales, en sus puestos de trabajo.

El pasado viernes 25 de abril, CCOO Andalucía presentó su informe anual sobre siniestralidad laboral, un documento en el que revela cómo los accidentes laborales siguen siendo una lacra en la sociedad pues en la región andaluza se producen casi uno de cada cuatro de los accidentes graves que se registran a nivel nacional, según los datos aportados por el Ministerio de Trabajo.

En el pasado 2024, un total de 128 personas perdieron la vida en su puesto de trabajo siendo 14 de ellas en Granada, dos menos que el año anterior. Aunque la cifra de mortalidad se redujo en la provincia, existe un dato que preocupa claramente a los sindicatos y es el aumento del 100% de las personas que han perdido la vida in itinere, es decir, en desplazamiento desde o al lugar de trabajo. A diferencia de 2023 donde no se registró ningún fallecido en este sentido, en 2024 fueron un total de cinco las personas que murieron in itinere. Un dato que coloca a Granada como la provincia andaluza que más incrementa este tipo de fallecimientos en accidentes laborales. En Andalucía, se registraron un total de 28 defunciones in itinere, mientras que el número total de muertes pasa de las 116 de 2023 a las 128 de 2024.

En lo que a los diferentes sectores del mercado laboral se refiere, en el sector servicios es donde más accidentes laborales se registran con un total de 4.960. Eso sí, es en la industria donde la mortalidad incrementa pasando de un fallecido a tres en el último año.

Últimos accidentes laborales registrados en Granada

La siniestralidad laboral sigue a la orden del día en la provincia. El último caso se produjo el pasado 24 de abril. Una joven de apenas 19 años resultó herida grave tras sufrir un accidente mientras trabaja en el Parque de las Ciencias. Al parecer, la chica, que estaba contratada por una empresa concesionaria ajena al museo, se encontraba tirando de un carro cuando cayó al hueco de un montacargas desde una altura de cinco metros, caída que le provocó heridas graves que la llevaron a ser hospitalizada.

El pasado 28 de marzo, un hombre falleció en la localidad granadina de Jete tras sufrir un accidente con maquinaria pesada. El hombre, de 49 años, se encontraba trabajando cuando se le cayó encima una máquina que le acabó provocando la muerte. Solo un ejemplo de dos accidentes laborales ocurridos en un 2025 que tan solo ha consumido cuatro meses.

En lo que a 2024 se refiere, uno de los accidentes laborales más sonados entre la ciudadanía granadina fue el del trabajador que cayó desde una altura de más de diez metros desde el tejado del Palacio de Deportes. Durante las obras de climatización y mejora energética que se estaban realizando en el pabellón del Zaidín, un hombre de 28 años se precipitó al vacío presentando heridas de tal gravedad que tuvo que ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Definición de enfermedad profesional y protección de la salud de la clase trabajadora

Ante estos datos, los sindicatos reclaman una mayor prevención y protección para los trabajadores. CCOO reclamó días atrás "avanzar en la calidad de los servicios de prevención y mejorar la protección de la salud mental de las personas trabajadoras reforzando la prevención de los riesgos psicosociales, pero también acometer la diversidad generacional y la perspectiva de género en la gestión preventiva".

Asimismo, ha instado al empresariado a mostrar un mayor compromiso para eliminar la siniestralidad laboral, “reforzando la gestión preventiva con la participación de las personas trabajadoras, especialmente en las Pymes”.

En el amplio marco de la siniestralidad laboral, las plataformas también reclaman los "cambios" necesarios en la "definición de enfermedad profesional y en su sistema de notificación y registro para que deje de depender de las mismas entidades obligadas a la reparación del daño; es decir, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”.

En materia de enfermedades profesionales, el informe contempla que el pasado año se comunicaron 1.575 partes en Andalucía (865 en mujeres y 710 en hombres); situándose entre las comunidades autónomas con menor notificación de enfermedades profesionales. En el caso de Granada, se registraron un total de 84 partes (45 hombres y 39 mujeres); 40 de los cuales requirieron baja. En esta materia, la provincia granadina se sitúa como la quinta provincia con más partes de Andalucía, evidenciando que “las enfermedades son la gran asignatura pendiente de la salud laboral”.