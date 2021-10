El Raca sufre su primera derrota como local frente al Celta

El Manuela Fundación RACA conoció su primera derrota como local en el Palacio de los Deportes por 61-63 en un apretado encuentro frente a un Celta Zorka Recalvi que dominó el rebote. Boquete, con 12 puntos para 16 de valoración, fue la mejor de las nazaríes.

Las granadinas golpearon primero con un gran triple de Nauwelaers nada más comenzar el partido. Pese a que el Manuela Fundación RACA iba por delante en el marcador en todo momento, en los primeros diez minutos del partido se vio un continuo intercambio de golpes que no dejaban un líder claro en el marcador al final del cuarto. La intensa defensa de las de Maribel Piñar fue sancionada con faltas, de forma que los últimos cinco puntos de las gallegas fueron desde la línea de tiro libre (16-13).

En los primeros minutos del segundo cuarto los dos equipos intercambiaron ataques, pero sin llegar a tener un dominador claro. El público aplaudía a Marina Gea por su intensidad en defensa, que conseguía dos robos seguidos, uno de ellos terminado en canasta de Benet.

Fequiere con con dos triples y un tiro libre ponía por delante en el marcador al Celta Zorka Recalvi, que con un parcial de 0-11 se colocaba 25-30 arriba en el luminoso. Tras el parcial, el Manuela Fundación reaccionaba desde la línea de tiro libre con 5 puntos. A 37 segundos para el descanso, Andrea Alcántara salía en camilla de la pista tras un mal gesto. El marcador al descanso, 30-33.

Las nazaríes se acercaban en el marcador mediante Coffee, que cogía un rebote y acababa la jugada anotando los dos primeros puntos tras el descanso. Fequiere volvía a alejar a las gallegas, pero una canasta de Nauwelaers y un triple de Mungo hacían que el RACA empatara de nuevo el partido, 40-40. Con un gran tapón de Coffe comenzaría un parcial 14-6 que ponía al Manuela Fundación por delante en el marcador 51-48 con cuatro triples seguidos, tres de Boquete y uno de Benet. El marcador se iría a 51-48 al último cuarto.

El RACA comenzaba bien el último tramo del partido con 4 puntos de Julieta llegando a ponerse 6 arriba (55-49). Las granadinas no lograron mantener esta ventaja y las azulillas le daban la vuelta al marcador a falta de dos minutos para el final, 59-62. Nauwelaers anotaba y daba opciones a las granadinas a falta de 40 segundos, pero la falta de acierto en ataque y el dominio del rebote en ambos lados para las gallegas, evitaban que el Manuela Fundación RACA pudiera lograr la victoria y terminara cediendo por la mínima, 61-63.

El equipo retomará mañana mismo los entrenamientos con la mente puesta en la próxima jornada, intersemanal, en la que viajará de nuevo a Cataluña, en esta ocasión para medirse al Advisoria Mataró Maresme, el próximo martes, 12 de octubre a partir de las 18:30h. Las mataronenses aún no conocen la victoria tras caer ante Barça CBS y NB Paterna, si bien tendrán una nueva oportunidad este sábado, cuando se enfrenten al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle a domicilio. Debido a los eventos culturales en el Palacio de los Deportes, el Manuela Fundación RACA entrenará estos días en el Pabellón Municipal de Gójar y en la Facultad de Ciencias del Deporte.

Declaraciones de Maribel Piñar

La entrenadora del Raca, Maribel Piñar, reconoció tras el duelo que fue “un partido en el que hemos estado en solo en determinados momentos. Ellas nos han hecho daño con su juego interior, no hemos sido capaces de pararlas. Cuando parecía que el partido lo teníamos un poco más enfocado hemos vuelto a precipitarnos y cometer errores y no hemos sabido rematarlo. Hemos fallado muchísimas canastas fáciles, sobre todo en los últimos minutos que nos hubieran puesto por encima en el marcador y no las hemos materializado.”

“El equipo contrario ha ido 28 veces a la línea de tiro libre y nosotras solo 8. En la segunda parte no hemos tirado ni un solo tiro libre. Las faltas nos han condicionado, tanto a favor como en contra porque ellas han podido ir a la línea de tiro libre y nosotras no. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Tendremos que seguir trabajando y puliendo determinados aspectos del juego”, manifestó la preparadora.