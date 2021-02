El Raca Granada visita Castellón con la necesidad de volver a ganar

El Grupo Hafesa Granada jugará el partido correspondiente a la jornada 8 frente a Fustecma Nou Básquet, en el pabellón Guillermo Municipal de Grapa el miércoles 17 de febrero a partir de las 19:30 horas. El encuentro se debería haber disputado originalmente el 22 de noviembre, pero ha llegado a aplazarse hasta en dos ocasiones a causa del Covid-19.

Las rojillas emprenderán su viaje hacía Castellón el mismo día del partido a las 8 de la mañana para llegar a su destino en torno al medio día. El equipo comerá en el hotel antes del partido y posteriormente se desplazará hasta el Pabellón Municipal de Grapa para disputar su encuentro frente al Fustecma Nou Basquet. Una vez acabado el partido regresarán al hotel donde pasarán al noche y regresarán a Granada en la mañana del jueves.

El Fustecma Nou Basquet recibe al Grupo Hafesa Granada en el que será el primero de los dos enfrentamientos entre valencianas y granadinas en esta semana. Ambos equipos se deberían haber enfrentado en el mes de noviembre, pero el coronavirus ha hecho que tanto el encuentro de ida como el de vuelta se disputen con apenas tres días de margen. El conjunto valenciano llega a este partido como duodécimo clasificado con 6 victorias y 11 derrotas, siendo la última de ella antes el Unicaja Femenino por 67 a 70. Las de Maribel Piñar deberán tener especial cuidado con jugadoras como Virginia Saez con 12 puntos de media por partido o Khadidiatou Dioup con 12 puntos y 7 rebotes por encuentro.

El conjunto dirigido por Jaume Tormo llega a esta Jornada 8 tras perder frente al Unicaja Femenino por 67 a 70. Las de Castellón firmaron un gran arranque de partido, pero las de Lorena Aranda consiguieron darle la vuelta al encuentro para irse al descanso con 33 a 35 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, la fuerzas siguieron igualadas entre ambos conjuntos. A falta de dos minutos, las de Jaume Tormo se colocaron a tan solo un punto de las malagueñas, pero una canasta de Nneka Ezeigbo dejó a las locales si el triunfo. La mejor jugadora del encuentro por parte del Fustecma Nou Básquet fue Peyton Whitted con 23 puntos y 6 rebotes para 27 de valoración.

Maribel Piñar no podrá contar con Judith Martín por lesión ni con Nici Gilday e Isabella Slim ya que ambas jugadoras no estaban inscritas en el equipo en la fecha en la que se debería haber disputado este encuentro. “Estos días de entrenamiento han sido dos días duros, intensos, en los que le hemos pedido a las jugadoras que den un paso adelante en concentración. Castellón viene de ganar a Unicaja la semana pasada y es un equipo en el que su principal característica es que no da ningún balón por perdido. Tendremos que plantarle cara desde nuestras fortalezas y las jugadoras deberán sacar toda la casta que tienen para poder enfrentarnos a ellas”, explica la entrenadora.