El Raca Granada se reencuentra con la victoria en Mataró

Victoria por 48-53 del Raca Granada frente al Advisoria Mataró Maresme para volver a la senda del triunfo. El Manuela Fundación Raca completaba un partido correcto, en el que sabía gestionar los tiempos para llevarse la victoria a casa. Encuentro disputado finalmente a las 20:30 horas en el Palau Municipal d’Esports Josep Mora debido a problemas técnicos en el Polideportivo Eusebi Millán. Coffee con 20 puntos y 7 rebotes para 18 de valoración era la jugadora Yo10 del conjunto granadino. Victoria que el equipo dedicaba a Andrea Alcántara, que no podía viajar por lesión.

En los primeros siete minutos del partido se vio un continuo intercambio de golpes que no dejaban un líder claro en el marcador. Coffee anotaba los primeros ocho puntos para el Manuela Fundación Raca. No fue hasta el final del primer periodo cuando las granadinas, con 7 puntos de Boquete, se pondrían por encima en el marcador, y no volverían a estar por debajo. Mungo cerraba el marcador del primer cuarto, 19-24.

Las granadinas salieron enchufadas en el segundo cuarto y en tan solo tres minutos y medio conseguían un parcial 0-10 que las colocaba 15 arriba (19-34). El Advisoria Mataró Maresme volvía a entrar al partido desde la línea de tiro libre mediante Roig y un triple de Lo Sylla. Fueron las locales las que cerraron el marcador con otro tiro libre de Roig que dejaba el marcador 27-38 al descanso.

Los primeros tres minutos tras el paso por vestuarios le daban la posesión al Manuela RACA pero las canastas no acababan de entrar. Ninguno de los dos equipos estaba acertado en ataque en este periodo. Con ocho minutos transcurridos, tan solo Coffe había conseguido anotar para las granadinas pese a la defensa dos contra uno que estaba recibiendo en el poste bajo. Esto lo cambiaba Martín, que anotaba sus primeros puntos en la temporada. Las de Maribel Piñar reaccionaban al final del tercer cuarto y se colocaban nueve arriba (36 - 47).

En el último cuarto, un triple de Lo Sylla ponía a siete a las catalanas y obligaba al Manuela Raca a aguantar la presión para volver a mantener una diferencia cómoda. Las granadinas gracias a una buena defensa y a los 7 puntos que Nauwelaers anotaba en poco tiempo se volvían a colocar 12 arriba (44-56). A falta de 50 segundos Nauwelaers con un triple ponía tranquilidad al partido y dejaba el luminoso en 48-63 en el improvisado Palau Municipal d’Esports Josep Mora.

El equipo retomará este lunes los entrenamientos nada más pisar tierras granadinas, para estar a punto para el segundo encuentro de esta semana. Las de Maribel Piñar se enfrentarán el sábado a las 19:00 horas en el Palacio de Deportes al NB Paterna. Las valencianas vienen de ganar 56-48 frente al Hierros Díaz Extremadura Miralvalle.

Maribel Piñar, la entrenador del Raca Granada, aseguró tras la victoria que era un partido que necesitaban ganar "para seguir y coger confianza en la competición". "Es un partido en el que hemos trabajado muy bien en equipo. Han estado muy metidas, cada una haciendo lo que se le había pedido. Hemos tenido ventaja en el primer y segundo cuarto con Shannon en el interior. En el tercer cuarto hemos tenido una desconexión en ataque, pero sólo en cuanto a acierto, porque se estaba jugando bien, teníamos buenas situaciones de lanzamiento pero no se han convertido. Hemos sido capaces de aguantar la presión de que se iba acercando el equipo rival y, poco a poco, hemos ido trabajando el partido. Hemos aguantado, hemos tenido paciencia para poder llevarnos la victoria", comentó.

Ficha técnica

Advisoria Mataró Maresme, 48 (19, 8, 9, 12): Rokkanen (10), Arias(3), Roig (18), Lo Sylla (8), Martinez(0) - cinco inicial - , C. Martinez (0), Garcia (0), Lopez (0), Rovira (0), Äijänen (0), Capel (9), Solé(0), Vizcaino (0).

Raca Granada, 63 (24, 14, 9, 16): Coffee (20), Gea (6), Nauwelaers (14), Blanco (0), Rodríguez (4) - cinco inicial - Benet (2), Mungo (2), Boquete (10), Arrojo (0), Roma, (3), Martín (2) y Morales (0).

Árbitros: Sara Peláez Santana y Sara Pastrana González.

Incidencias: Partido celebrado en el Palau Municipal d’Esports Josep Mora debido a problemas técnicos en el Polideportivo Eusebi Millán.