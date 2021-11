'El Quinto Cuarto': análisis de la última semana del Covirán Granada y entrevista a David Iriarte

Tras una semana de descanso debido al encuentro que disputó el Covirán Granada el pasado martes, 'El Quinto Cuarto' regresa para analizar los últimos tres partidos que los rojinegros han disputado en apenas siete días. Jero Camero, periodista de GranadaDigital y Toni Nogueras, periodista de Radio Marca y PTV han participado en el programa de esta semana en el que también se ha contado con la participación de David Iriarte, jugador del Covirán Granada.

El ala-pívot analiza el inicio de temporada del equipo, así como su situación en las últimas semanas en relación a la acumulación de falta. Iriarte explica que los árbitros "no me tienen cogida la matrícula, me gusta jugar al contacto y eso provoca faltas, es algo normal. Aún así, veo algunos cambios en el arbitraje". Además, el de Palma de Mallorca desvela una promesa hecha por Pablo Pin y reconoce que ni él ni sus compañeros sabían que la Copa del Rey se disputará en Granada.