Quini: "Tras cinco temporadas me siento un granadino más"

El defensor del Granada Quini analizó cómo está trabajando el equipo durante estas dos semanas de parón que está teniendo y qué salió diferente en el choque ante el Sevilla, en el que finalmente se pudo conseguir la primera victoria de la temporada.

Triunfo ante el Sevilla: "La sensaciones en el vestuario son buenas. Veníamos de una dinámica mala a y una racha negativa, se nos escapaban puntos en los últimos minutos. A pesar de eso las sensaciones eran buenas. La victoria ha servido para reforzar el trabajo que se estaba haciendo.

Qué hizo mejor ante el Sevilla: "Tampoco fue muy distinto a lo que veníamos trabajando en partido anteriores. Las dos últimas salidas, en Barcelona y Vigo, hizo un planteamiento un poco más defensivo. El otro día si salimos apretando un poco más arriba. En la segunda parte con el marcador a favor nos metimos un poco atrás y aguantamos los arreones que tienen. Ante el Sevilla por suerte logramos mantener la portería a cero, aunque aún hay mucho por mejorar. Hemos conseguido dejar la portería a cero".

Cómo se está sintiendo: "A nivel personal me encuentro bien. Al final para encontrar el nivel óptimo se adquiere con minutos. Las primeras jornadas no tuve la suerte de participar y no quedaba otra que seguir trabajando, siempre más duro para cuando llegue la oportunidad estar a la altura. A mi me llegó ante el Barça y creo que hice un buen partido. Somos un grupo de 25 jugadores, hay veces que toca ayudar desde dentro y otras desde el banquillo".

Capitanía: "Es mi quinta temporada aquí. Me siento ya muy adaptado al club y a la ciudad. Soy un granadino y granadinista más. A lo largo de estos años me he ido inculcando de la cultura del club. Contento de que mis compañeros hayan decidido que forme parte del grupo de capitanes".

Competencia: "Santi tiene mucha experiencia. Llevaba tiempo sin jugar por la lesión, pero siempre puede aportar mucho. La competitividad en el equipo es buena y grande. Al final una semana le tocará a uno y otra, a otro".

Parón: "Después del partido del Sevilla el equipo quería seguir compitiendo. Al final esta semana tampoco vamos a jugar y hemos seguido trabajando en reforzar la idea que nos hizo ganar. Solo nos queda preparar el partido ante Osasuna".

Cambio de ideas: "Los valores no se han perdido en ningún momento. Robert cuando llegó pidió que todo lo que sabíamos no se perdiese. Sí que es cierto que cuando llega un nuevo entrenador hay nuevas ideas y eso tarda un tiempo en adaptarse"