Quini, nuevo jugador del Olympiacos de Diego Martínez

Tras despedirse del Granada en un emotivo mensaje dirigido a los aficionados, Quini ya tiene nuevo equipo. Se trata del Olympiacos, que recientemente contrató como entrenador a Diego Martínez.

El conjunto griego ha oficializado así en la tarde de este martes la incorporación del lateral derecho de Fernán Núñez, que acababa contrato con el Granada tras seis temporadas defendiendo la horizontal y no renovó contrato.

En El Pireo estará entrenado por Diego Martínez y tratará de contribuir al objetivo del club portuario de volver a ganar la Liga, que se le escapó tras una temporada con altibajos a las órdenes del entrenador Míchel.

En el equipo griego coincidirá también con otro conocido de la afición granadinista como es Youssef El Arabi, máximo goleador del club rojiblanco en La Liga. También coincidirá con otros jugadores españoles como Pep Biel, Sergi Canós o Vicente Iborra, oficializado también en la jornada de este martes.

🔴⚪️↔ Μέλος της οικογένειας του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 ο Κίνι! Καλώς όρισες! / @Quini17 is a member of the 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 family! Welcome!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Quini #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/LilMWpBS1Z

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 11, 2023