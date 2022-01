Quini: "Hemos tenido rachas malas y siempre hemos salido empujando todos a una"

El trabajo y la constancia sin hacer ruido. Quini Marín (Fernán Núñez, 1989) es uno de los currantes del fútbol. Han pasado cuatro temporadas y media desde que llegó al Granada, en los que ha vivido momentos muy dulces intercalados con grandes rachas en las que las lesiones le han impedido disfrutar de su trabajo. Aun así, él siempre se ha mantenido fiel a su estilo, a un modelo de trabajo que poco a poco se ha ido ganando el respeto del vestuario y la grada al mismo tiempo. Ahora, en su quinto año, vive una de sus mejores épocas de su carrera, siendo importante a las órdenes de Robert Moreno y con la ilusión de seguir en la élite de fútbol español.

Pregunta: La buena racha se terminó, ahora habéis tenido una semana de 'descanso', pero la última debió ser dura para el vestuario tras las dos derrotas en cuatro días.

Respuesta: "No han salido las cosas como esperábamos. Teníamos muchas ilusión en estos dos partidos. Eran rivales más directos de nosotros en el contexto de luchar por evitar el descenso. Han sido dos derrotas muy duras y dolorosas para el equipo, claro. Terminamos jodidos por los resultados pero con ganas de trabajar para darle la vuelta y seguir mejorando en los próximos partidos".

P: ¿Coincide con las palabras de Robert Moreno de que hubo un exceso de confianza?

R: "No sé si podemos llamarlo exactamente así, exceso de confianza. Estoy de acuerdo en que somos un equipo que no nos podemos permitir no dar el cien por cien en cada partido. Si no lo haces cualquiera te puede ganar. Esto no quiere decir que el equipo se haya relajado porque tanto en los entrenamientos como en los partidos lo damos todo".

P: ¿Y cómo ha pasado el vestuario esta última semana?

R: "El ambiente en el vestuario es bueno a pesar de lo que sucedió. Muchas ganas de trabajar y aprovechar estos días que tenemos hasta el siguiente partido, que nos toca el Real Madrid. Parece que estamos en mitad de una situación dramática, pero no creo que por ahora sea para tanto. Aun así queremos cambiar la dinámica de estos dos últimos partidos. Hemos estado un poco jodidos al no poder conseguir puntos ante rivales directos, pero estamos muy unidos y con ganas de seguir mejorando los próximos días".

P: Pero el próximo día es el Madrid y en el Bernabéu.

R: "Cuando vas allí te enfrentas ante uno de los mejores equipos del mundo. Además ahora están en un estado de forma bastante bueno. Tienen muchísimo talento y calidad en todas las líneas. Durante esta semana de parón estamos trabajando al máximo para prepararlo todo porque creemos que tenemos armas suficientes. Ya hemos empatado con el Barcelona dos veces esta temporada, al Atlético de Madrid conseguimos ganarles en casa... Así que por qué no vamos a poder ir allí a conseguir una victoria".

P: ¿Incluso tras el parón? Al equipo no se le han dado bien los partidos tras los descanso esta temporada.

R: "No tiene nada que ver. No nos sientan ni mejor ni peor. Se han dado estas circunstancias, a veces pasan, pero no es una cosa que nos quite el sueño. El vestuario lo que quiere es trabajar duro en el día a día para seguir mejorando".

P: Estuvo dos años en la cantera del Madrid antes de salir al Rayo, ¿cómo lo vivió?

R: Fue una etapa muy bonita. Llegué desde el Lucena e imaginar dar ese salto para mi era impensable en ese momento. Al final firmé, llegué y salió todo bastante bien. Sí que es cierto que el primer año jugué un poco menos y en el segundo, aunque estuve más en el campo, no fuimos capaces de mantener la categoría. Pero tuve la oportunidad de entrenar varias veces con el primer equipo".

P: Y ahora está en Granada y siendo importante.

R: "A nivel personal me encuentro muy bien. Estoy teniendo la suerte de contar con bastante minutos esta temporada. El míster me transmite confianza en los entrenamientos y los partidos. Intento ayudar al equipo en todo lo que puedo, dentro y fuera del campo, que también es importante apoyar. Tengo buenas sensaciones y muy contento por ahora".

P: Se le ve contento y animado, sobre todo después de que el año pasado no pudiera participar tanto y no entrara en Europa.

Vamos a tocar madera. Por ahora me están respetando las lesiones. Cuando la de rodilla lo pasé bastante mal, siempre es más complicada de recuperarse. Luego tuve las musculares que llegaron con muchas recaídas. Al final de la temporada pasad estuve los últimos tres meses sin molestias y por ahora este año sigue así la cosa. He aprendido a trabajar mucho de forma preventiva y cuidarme de volver a tener problemas".

P: Y se ha llegado a convertir en uno de los jugadores más importantes del club, dentro y fuera de los vestuarios, ¿lo esperaba?

R: "La verdad es que desde que llegué me he sentido muy querido por la gente de club y los aficionados. Intento devolver ese cariño en cada partido. Y por la otra parte mi trabajo es entrenar al máximo cada día para ganarme un puesto. Estoy muy contento de que se me valore de esa forma y eso me da más ganas de seguir creciendo aquí".

P: Siendo uno de los jugadores más querido de la afición, ¿qué le pide? ¿Cree que estuvo fría en el último partido?

R: "No sé decirte si fría o no. Lo que sí le pediría es que sigan confiando en el equipo. Estos últimos años se han conseguido cosas muy bonitas, pero también hemos tenido rachas malas y hemos salido empujando todos a una. Esto es fútbol y somos un equipo que nuestro objetivo es la permanencia, por lo que necesitamos la ayuda de todos".