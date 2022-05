Quini: "Habíamos venido a ganar para certificar el objetivo"

El lateral del Granada Quini analizó la derrota de su equipo ante el Betis ante las cámaras de Gol. "Habíamos venido a ganar para certificar el objetivo", lamentó el cordobés, que aseguró que el cuadro nazarí "lo ha intentado". "Nos vamos jodidos, porque queríamos dejar hoy conseguida la permanencia. No ha podido ser. A ganar el próximo partido, en casa", indicó el zaguero.

"Estábamos jugando contra un rival que tiene mucha calidad, que tiene jugadores muy buenos y te genera muchísimo", repasó el zaguero. "En la primera parte, nos ponemos pronto con el gol en contra. En la segunda parte, ellos quizás han dominado un poco más. Lo hemos seguido intentando. Hemos tenido una ocasión antes del 2-0 que creo que ha sido clarísima. Luego, nos encontramos con el 2-0, y ya era complicado levantar", profundizó Quini.

Cuestionado sobre la sensación de jugar atento a otros resultados, el jugador del Granada aseveró que a los futbolistas no les "llegaba la información". "Estábamos más pendientes del partido. Cuando quedaba un rato, nos han dicho que iba 1-1. Nosotros estábamos pensando en darle la vuelta a nuestro encuentro, en intentar ganar para conseguir los tres puntos y no depender de nadie, en certificar el objetivo", sostuvo, para seguidamente esgrimir que "ya hoy no se puede hacer nada más".

"Queda un partido, en casa, con nuestra gente. Dependemos de nosotros. Tenemos que ganar. Si lo hacemos, estaremos un año más en Primera división. Queda una semana para trabajar, para preparar el encuentro y corregir los errores que hayamos cometido hoy, para brindarle una victoria a nuestra afición y celebrar con ellos la permanencia el año que viene", indicó, antes de dirigirse directamente a los hinchas para pedirles "que sigan como hasta ahora". "No se les puede pedir más. Llevan todo el año al pie de cañón, a pesar de que hemos vivido momentos malos. Ha habido una racha de cuatro meses y medio sin ganar en nuestro campo, y han seguido animando. Queda el último partido. Entre todos lo tenemos que sacar", concluyó.