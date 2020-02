El Granada Club de Fútbol se ha clasificado con brillantez para las semifinales de la Copa del Rey y mañana, 7 de febrero, conocerá a su rival para esa penúltima ronda. La feliz noticia ha llenado de optimismo a la afición rojiblanca y, como es inevitable en estos casos, algunos han empezado a hacer cábalas, a ver al equipo de su alma jugando la próxima temporada la Europa League, participando en la nueva edición de la Supercopa junto a otros tres equipos… La euforia es lo que tiene. Tampoco es que sea mala, ojo. Pero conviene poner los pies en el suelo y explicar las cosas con calma.

Empezando por la Europa League, la forma más sencilla de que el Granada se clasifique es ganando la Copa del Rey, porque eso le da una plaza fija. Aunque claro, cuando se escribe que es la forma más sencilla igual no se tiene en cuenta que para eso hay que ganar esta penúltima eliminatoria, ahora a doble partido, y luego la final, lo cual no tiene nada de fácil. Lo que se intenta expresar es que llegar a la competición europea siendo finalista de la Copa no es factible.

No hay que remontarse mucho para comprobarlo. En la pasada campaña, el campeón de la Copa fue el Valencia, que derrotó al Barcelona. Los dos tenían plaza asegurada para la Champions League, por lo que ese puesto en la segunda competición europea se lo llevó el Espanyol, séptimo clasificado en la Liga. Pero es que si en esa final copera el Valencia hubiera vencido al Leganés, por ejemplo, el club del sur de Madrid tampoco habría ido a la Europa League por el hecho de ser finalista. Habría prevalecido el criterio de clasificar al séptimo en la Liga.

En cuanto a la Supercopa, la cosa es relativamente más fácil. Si llega a la final de la Copa del Rey, tendría un lugar seguro porque esa competición, que volverá a disputarse en Arabia Saudí, está reservada, en principio, para los dos primeros en la Liga y para los finalistas de la Copa. Sólo si son los mismos equipos (por ejemplo, si el Madrid o el Barça ganaran ambas competiciones) se abriría el campo a otros clubes: el tercero y el cuarto en la Liga, por ese orden. Pero eso no es un caso que afecte al Granada.