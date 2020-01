¿Qué puede hacer quien sufre violencia de género en Granada?

Nueva víctima de género en Granada, una mujer ha sido asesinada en Caniles, este jueves, 23 de enero. Se sitúa así, en cinco el número de víctimas mortales en España en lo que va de 2020. Un dato que pone en alarma a todo el país y, en especial a Granada, ya que sólo han pasado tres meses del último caso de violencia machista, en el que una mujer fue asesinada a tiros por su marido en La Zubia.

Los datos no son nada alentadores, tanto es así que se llegó a situar a en el año 2018 a Granada como la segunda provincia a nivel nacional, con cinco mujeres muertas a manos de sus parejas. Además, en 2019, Granada cerró el último mes que contabilizaba en la estadística, septiembre, con 1.543 casos activos de violencia machista y con 104 llamadas al 016. Sin embargo, los datos confirman que el 75% de las víctimas de violencia de género no llega a denunciar esta situación.

Varias han sido las campañas de sensibilización en Granada por parte de instituciones y de asociaciones como ‘Ante la violencia de género, no te laves las manos. ¡Conoce, actúa, implícate!’, ‘Si tocan a una, tocan a todas’, ‘No la trates como objeto y le hables de amor. No hay excusa. No confundas pasión con posesión’ o ‘La Ciudad es nuestra, de noche y de día’, pero estas medidas no están siendo suficientes.

Si una mujer considera que sufre violencia de género, ya sea física, psicológica, sexual o económica, no está sola. Granada cuenta con diversos servicios contra la violencia de género con los que es posible contactar y buscar ayuda.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), pone a disposición en Granada el Centro Municipal de Información a la Mujer (Cmim) en la Avenida de las Fuerzas Armadas 4, con el objetivo de proporcionar toda la información necesaria, atención psicológica y atención social.

Por otro lado, el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía (Sava) tiene como objetivo informar y asesorar a las víctimas, además de garantizar protección y compañía tanto en temas judiciales, psicológicos o en el apoyo social que sea necesario. Se encuentra situado en el edificio judicial ‘La Caleta’, en la primera planta.

La Guardia Civil cuenta con un servicio de red de alerta y respuesta inmediata a todas las víctimas de violencia de género, a través del propio teléfono de la Guardia Civil, valoran la incidencia y avisan directamente a las patrullas, incluso disponen de un Equipo Mujer-Menor (Emume), con formación específica y adecuada sobre la materia. La Policía Nacional también dispone de un Servicio de Atención a la Familia (SAF) en todas las jefaturas de policía de Granada, donde se localiza una unidad especializada de atención a la mujer.

Otra de las medidas utilizables es la de Cruz Roja, que a través de su Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (Atenpro), ofrece una atención inmediata las 24 horas del día, durante todo el año y sea cual sea el lugar en el que se encuentren.

Además, existen varios teléfonos gratuitos disponibles durante las 24 horas del día: