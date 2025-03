¿Qué opinan los granadinos del nuevo mural del 'Niño de las Pinturas'?

El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) presentó este pasado martes 18 de marzo un impresionante mural que recubrirá de manera permanente la fachada de sus instalaciones. Este evento no solo marcó un hito visual en el paisaje urbano de Granada, sino que también supuso el punto de partida de una serie de actividades conmemorativas que el Instituto de Astrofísica de Andalucía llevará a cabo a lo largo de 2025 con motivo de su 50 aniversario.

Con esta iniciativa, el IAA-CSIC busca estrechar aún más su vínculo con la ciudad y su gente, integrando el arte en el entorno científico y convirtiendo sus edificios en un elemento inspirador para la comunidad y sus visitantes. La obra, que fusiona arte y ciencia, pretende servir como símbolo de divulgación y acercamiento del conocimiento astrofísico al público general a través de una expresión artística innovadora y llamativa.

Este mural es pionero en la ciudad, ya que el IAA-CSIC se ha convertido en la primera institución en Granada en ceder su fachada para la creación de una obra artística de estas dimensiones. Para llevar a cabo este proyecto, la institución contó con el talento del reconocido grafitero 'El Niño de las Pinturas'. También conocido como 'Sex', este artista, originario del barrio del Realejo, ha sido una figura clave en el arte urbano de Granada, llenando sus calles de color y expresión desde una edad temprana.

La obra, que ya puede ser admirada por vecinos y turistas, refuerza la imagen del IAA-CSIC como un centro de referencia en la investigación astrofísica, al mismo tiempo que embellece y dinamiza el espacio urbano.

La opinión de los granadinos sobre el mural del 'Niño de las Pinturas'

El mural del Niño de las Pinturas en la fachada del Instituto de Astrofísica de Andalucía ha sido recibido con entusiasmo por parte de los ciudadanos. "Me parece muy bonito todo lo que hace y que tendría que verse más en otras paredes que tenemos por aquí en estos edificios", comentaba un vecino. Un joven destacaba el carácter evocador de la obra: "Este mural me transmite ese interés por lo que hay más allá de lo que es el planeta Tierra".

El impacto de la obra también ha sido reconocido por quienes han seguido de cerca la trayectoria del artista: "Es que todo lo que hace el muchacho este te llama, te envuelve. Siempre ha estado pintando y haciendo graffiti, y siempre me ha llamado la atención lo que pintaba".

Además, algunos vecinos compartieron experiencias personales con el muralista: "Me gusta mucho porque yo lo conozco. Cuando murió David Zafra, se le dedicó una plaza y Raúl vino a hacer el mural. Estuve con él un par de días y me encanta cómo trabaja y cómo funciona de verdad".

El colorido y la integración del arte en el paisaje urbano han sido otros aspectos valorados: "Me parece bastante bonito, la verdad. Llevo varios días viéndolo y me gusta así colorido para cambiar de la fachada aburrida". Otro residente añadía que al barrio "le da vista, le da un poquito de alegría, que no sea todo tan monótono". "Que haya un poquito de variedad en colores, dibujos y que le dé un poquito de vida a la ciudad", destacaba otro vecino.