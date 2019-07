¿Qué es la igualdad? Me lo dices tú…

¡Habemus Governum! Sí, casi después de quince días de la investidura de Luis Salvador como alcalde del Ayuntamiento de Granada, los dos bloques se han repartido las diferentes concejalías del mismo.

El pasado 15 de junio nos hicieron un Borgen de manual y a muchas personas se nos quedó un poco la cara de tonta cuando vimos investir con el collar al líder de Ciudadanos en Granada. Es sorprendente que con solo cuatro concejales de veintisiete se pueda gobernar. Los intríngulis de ese pacto, cuanto menos inquietante, no creo que lo conozcamos la ciudadanía granadina, pero por aquello de la transparencia democrática que abogaba este reciente partido al bipartidismo, no estaría mal saberlo en algún momento.

Algo que sí ya nos han demostrado es que les importan más las redes sociales que la vida diaria de la ciudadanía. Sus problemas internos, donde se incluye a Vox, que mucho cacarear pero bien que decide en las decisiones, nos va a costar muy caro.

En primer lugar, literalmente, la subida de dos tenencias de la alcaldía a siete demuestra que la pasta solventa sus peleas y calma sus egos. La mayoría de la ciudadanía tenemos, a lo sumo, un mes de vacaciones. Si Luis Salvador se va, por ejemplo, en agosto de vacaciones. ¿Por qué necesitan siete personas para sustituirlo? Un gasto municipal totalmente innecesario en sueldos que solamente se puede entender si aparece en la letra pequeña del estudio morfopsicológico del actual alcalde. Tal vez ahí está el quid de la cuestión.

En segundo lugar, por ahora, no logro afirmarlo porque cada día tenemos un nuevo decreto del alcalde que cambia el organigrama institucional, solamente dos mujeres forman parte de la corporación municipal. Por lo que no se respeta el principio de composición equilibrada que promueve la legalidad vigente.

Y por último, y más flagrante, ha desaparecido la Concejalía de Igualdad de Oportunidades. En la antigua corporación, la Concejalía de Igualdad se encontraba en un lugar primordial para que fuera transversal a todas las áreas, ahora se ha relegado a la Concejalía de Hacienda, Deporte, Informática, Derechos Sociales, Familia, Infancia, Igualdad y Accesibilidad. Además de la amalgama de temas totalmente inconexos entre sí, el Partido Popular y Ciudadanos se repliegan a las exigencias de la ultraderecha de Vox y menosprecian, una vez más, las políticas de Igualdad.

El comunicado enviado por las Plataformas 25 de Noviembre y 8 de Marzo de Granada es claro ante esta situación denigrante en la lucha por la igualdad de oportunidades de las granadinas y los granadinos. La ciudadanía no puede aceptar este nuevo menosprecio de esta corporación y debemos luchar para que no se dé ningún paso atrás en lo actualmente conseguido.

La respuesta al comunicado ha sido a modo de tuit de la ciudadana Lorena Rodríguez que volvía a menospreciar al movimiento compacto de las feministas granadinas. Durante los últimos tres años hemos conseguido grandes logros en la equiparación de derechos entre hombres y mujeres, y se han puesto en marcha iniciativas que difícilmente podríamos imaginar. Por ejemplo, me da miedo pensar que ya no se celebre más el Día del Orgullo en Granada, una ciudad tradicionalmente orgullosa no solo en las culturas sino en la diversidad.

Como la corporación actual no ha realizado ninguna política importante para Granada en estas casi tres semanas de mandato, lo único que nos queda es esperar y estar muy alerta de los posibles vaivenes que nos esperan en los próximos cuatro años.