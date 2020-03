¿Qué es el permiso retribuido recuperable?

El Gobierno ha obligado a cerrar a determinadas empresas, considerándolas de servicios no esenciales. Si estas empresas tienen trabajadores, no se les permite hacer un ERTE ni despidos, les obliga a hacer un permiso retribuido recuperable.

Este permiso es una distribución de la jornada laboral de estos trabajadores desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril, ambos inclusive. Estas horas que no podrán trabajar por decisión del Gobierno, deben de recuperarlas antes del 31 de diciembre de 2020.

¿A qué trabajadores y empresas no se le aplica este permiso?

No se aplica:

A los trabajadores que trabajan en empresas de servicios esenciales.

A los trabajadores que ya se le está aplicando un ERTE o se haya solicitado por parte de la empresa.

A los trabajadores que se encuentren de baja por incapacidad temporal o análogo.

A los trabajadores que ya se le está aplicando una distribución irregular de la jornada.

A los trabajadores de actividades no esenciales que puedan teletrabajar.

¿Cómo se recuperarán las horas no trabajadas?

Una vez acabado el estado de alarma, la empresa debe iniciar un periodo de negociación con los representantes de los trabajadores y fijar un calendario de recuperación.

Si no se llega a ningún acuerdo, el empresario notificará a los trabajadores cómo se recuperarán las horas, teniendo que cumplir las siguientes condiciones:

Respetar los periodos mínimos de descanso diario y semanal.

Preavisar al trabajador del calendario laboral.

No superar la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo.

Respetar los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

¿Hay fijada una actividad mínima indispensable?

Sí, se podrá fijar un número mínimo de trabajadores para realizar la actividad mínima necesaria para el funcionamiento de la empresa, y se debe medir como la actividad que se realizaría un fin de semana o un festivo.