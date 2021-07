Qué aparatos desenchufar cuando te vas de vacaciones

Llega el mes de agosto, en el que muchos ciudadanos tienen vacaciones y aprovechan para viajar, descubrir nuevos lugares o disfrutar en la playa o en la piscina. Si vas a salir de vacaciones y te preguntas qué aparatos debes desenchufar, puedes tener en cuenta estas recomendaciones de la Organización de Consumidores. La OCU ha calculado cuánto gastaría tu frigorífico o tu termo durante ese mes para poder ofrecer unos consejos de ahorro de energía y de seguridad durante esas semanas de vacaciones. Desenchufar los electrodomésticos es seguro y además puedes ahorrar algo al reducir el consumo eléctrico. Solo por desenchufar los aparatos en vacaciones, la OCU calcula que la factura “puede bajar hasta 20 euros más”.

Los aparatos en stand-by consumen 7,5 euros

La OCU recomienda “dejar desconectados todos los electrodomésticos de la casa, ya que así evitarás los consumos en stand-by, que suelen suponer alrededor de un 10% de la energía que consumes en tu hogar”. “Para un consumo medio de 4.500 kWh al año, ese consumo equivale a 7,5 euros al mes”, precisa.

“Tanto los electrodomésticos de la cocina, como el horno o el microondas, como los aparatos electrónicos, suelen contar con relojes, indicadores y memorias que siguen consumiendo aunque no los uses”, indica la OCU.

El frigorífico enchufado consume de 3,5 euros a 7 euros

Si te vas unos días de vacaciones lejos de casa, la OCU recomienda “dejar el frigorífico vacío y desconectado”. “El coste de tener un frigorífico combi funcionando durante un mes puede ser aproximadamente de 3,5 euros y hasta 7 euros si tienes uno de los grandes, los de tipo americano. Aprovecha para limpiarlo antes de irte y no te olvides de dejar la puerta abierta para evitar malos olores o la formación de moho”, apunta.

Si necesitas dejar el frigorífico encendido porque te quedan algunos alimentos que no has consumido y necesitas conservar, “procura regular el termostato a una temperatura algo más alta de la habitual, pues al haber menos alimentos dentro no necesitas que enfríe tanto”, recomienda la OCU.

El termo eléctrico encendido consume de 7 a 10 euros al mes

En función de cómo sea de grande, un termo eléctrico encendido puede consumir entre 7 y 10 euros al mes. “Para evitar fugas de agua, es recomendable además cerrar las llaves del agua y utilizar el agua que está almacenada hasta que se quede vacío. Así evitarás posibles inundaciones si hay fugas o roturas durante tu ausencia”, recomienda la OCU.

Lavadoras, lavavajillas y secadoras: vacíos y abiertos

En cuanto a otros electrodomésticos como la lavadora, la secadora y el lavavajillas, la OCU recomienda que se queden “totalmente vacíos” si te marchas unos días de vacaciones. “Una pieza de vajilla sucia o alguna prenda olvidada dentro de la lavadora provocarán malos olores. Con el fin de evitar olores y permitir que se seque la humedad, deja abierta la puerta de estos aparatos y seca las gomas. En el caso del lavavajillas, puedes interponer un paño de cocina para que quede entreabierta. En la secadora, es importante que vacíes el depósito donde se condensa el agua. A tu regreso, antes de volver a usarlos puede ser un buen momento para limpiar tu lavavajillas o hacer una limpieza de los filtros y el tambor de tu lavadora o secadora”, indica.

Pequeños electrodomésticos

Los pequeños electrodomésticos como pueden ser cafeteras, tostadores o robots de cocina también es recomendable desconectarles de la red eléctrica si te marchas de casa unos días. “Conviene también quitar de los enchufes los cargadores de batería, como el del smartphone, la tablet o el del aspirador”, apunta la OCU.

Desconectar el cuadro eléctrico

Para evitar algunos consumos sin tener que desenchufar electrodomésticos se puede “desconectar algunos de los circuitos de la vivienda en el cuadro eléctrico de mando y protección que tendrás a la entrada de casa”. “Con esto se minimizan los riesgos eléctricos y se evitan los consumos fantasma de aparatos en stand-by, como los de microondas, hornos o televisores, cuyos relojes e indicadores siguen gastando aunque no los estés usando. Es recomendable también que dejes apagado el router, no solo para evitar su consumo eléctrico, sino también para impedir posibles intrusos en tu red wifi”, indica la OCU.

Cerrar las llaves de paso del agua y del gas

Para evitar problemas de fugas de agua y ahorrar el goteo de cisternas o grifos que no cierran bien, puedes dejar cerrada la llave de paso del agua. La OCU también recomienda cerrar la llave del gas si te marchas de vacaciones.