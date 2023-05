Puleva ya no es leche granaína

Los que tenemos cierta edad, bastante edad, reconocemos una clásica marca y la infancia vuelve de pronto a nuestra cabeza.

Uniasa es la marca, una central lechera que, a partir del 54 del siglo pasado, fue la señal para que los niños comenzáramos a degustar la lecha y más tarde otros productos que llegaban a la mesa con el nombre de Puleva. Puleva, Pura Leche de Vaca, no me negaran que fue más que listo el que creó el acrónimo, que llegó a ser una de las mejores, si no la mejor, del mercado nacional.

Así fue convirtiéndose además en la señal de que, en Graná, recuerden que era el 54 cuando nace, era la cuna de algo más que importante para el país. Y con los años pasaron los directivos, las modas y el querer ser más listo e incorporarse a los que llegan mandando y así, Puleva deja de ser enteramente granadina porque al final cae en manos de una super poderosa empresa internacional que arrasa en los mercados y que poco a poco va imponiendo sus normas. Se llama Lactatis y como es la más grande, pues a matar que es tarde. Lo que ha pasado ya se preveía y más de uno avisó hace mucho. En más de un corrillo se dijo y ahora ha llegado lo que muchos experimentados esperaban, que no era otra cosa que el imponer la guerra abiertamente y seguir siendo la más grande costara lo que costara.

Y así, los ganaderos, que son ganaderos, muchos de pueblo, pero no idiotas, se cansan, pelean, discuten, tiran la leche al suelo para mostrar la disconformidad y entonces el que manda en la filial francesa en Graná, coge el teléfono y oye desde el super despacho del mandamás la orden de romper todo, que ya verás como esos vuelven con la cabeza baja. Y hay que decir abiertamente que los que tienen la leche, han insultado, han ofendido y han dado mala imagen a la compañía y por eso pues no se les compra más producto.

Pero claro, el problema está en que esa no es exactamente la verdad. El ganadero, que es el que debería mandar, lo único que ha hecho es protestar y no permitir que le tomen el pelo. Porque ahora eso se ha puesto de moda y uno va al super pareciendo un pordiosero porque el dinero cada día cuesta menos dándose cuenta de que lo que tiene que comprar cada minuto cuesta más y los precios son de escándalo. Pero tienen la culpa la energía, el transporte, la guerra… y no sé cuántas cosas más sin entender que todo eso antes mencionado también debería afectar también al comprador y no solo al que vende y al que trapichea con aquello de ser intermediario.

Con todo lo anterior aprendido, se lanzan las extrañas razones y se oculta que lo que querían era comprarla leche mucho más barata de lo que debería ser. Vamos, que de cincuenta y nueve céntimos el litro, querían pagar cincuenta con lo que nueve se perdían en su bolsillo ya repleto de monedas procedentes de otros muchos que tragaron. Y hablan del desprestigio que les ha causado la protesta y la leche tirada en la calle, pero no hablan del desprestigio de humillar y querer comprar más barato al que suda todos los días, que aguanta las subidas de pienso, electricidad, veterinaria…etc.

¿Y ahora? Pues ahora ocurre que no sucede lo que los franceses pensaban. Los granaínos principales dueños de la leche, ni han vuelto, ni han agachado la cabeza. Y cuando más de uno saltaba de alegría al ver que en los medios de comunicación se daba la noticia de la ruptura, no se enteró de que ya se estaba negociando por otro lado porque aquí tontos hay muchos, pero no demasiados.

Se enfadaron unos y aparecieron los cordobeses del Valle de los Pedroches, Covap, para llegar al acuerdo y hacer que le leche se quede aquí, en Andalucía, en unas manos más que buenas, en un gran mercado que tiene la cooperativa y sin tener que estar de nuevo en el suelo tirada cualquier día.

Y ocurre así y a lo tonto, que Puleva, Pura Leche de Vaca, dejar de ser una leche enteramente granaína porque sabe Dios de donde llegará ahora el producto que servirá para llenar los envases que con la misma marca de siempre aparecerán en las estanterías. Y ahora atentos a los comunicados de la central ofendida porque serán para sonreír irónicamente y preguntar quién es el que los redacta y busca publicarlos.

Pero que quede bien claro: Puleva deja de ser una leche granaína.