El PSV notifica cinco positivos por Covid-19 tras los últimos test

El debut europeo del Granada CF se ha topado con el Covid-19 como el principal protagonista antes del partido. El PSV ha comunicado que tres jugadores de su plantilla, Rosario, Gakpo y Delanghe, y dos componentes del cuerpo técnico han dado positivo en coronavirus. Otros dos efectivos del bloque neerlandés, Teze y Zahavi, acaban de superar la enfermedad, pero su participación en el duelo es más que improbable.

Rosario, Gakpo, Delanghe and two staff members have tested positive for coronavirus.

They are now in home quarantine and will miss tomorrow’s game against Granada.

— PSV (@PSV) October 21, 2020