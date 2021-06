El PSOE teme que la ciudad pierda 6,8 millones de subvención al transporte público por la crisis municipal

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha advertido del “peligro de que la ciudad pierda los 6,8 millones de euros en ayudas aprobadas por el Gobierno de España el pasado 9 de Junio para el transporte público”. La edil ha explicado que la “crisis generada por el PP, que abandonó hace una semana el equipo de gobierno, y la actitud del alcalde Luis Salvador quien se niega a dimitir y dejar gobernar a la lista más votada, el PSOE, ha provocado que el Ayuntamiento no cuente con Junta de Gobierno Local, el órgano competente para solicitar estas ayudas que la ciudad puede perder, en un momento en que cualquier aportación económica es un salvavidas para las cuentas municipales”.

La socialista ha mostrado su preocupación “por la situación generada por PP y CS” y ha advertido de las consecuencias legales que “se pueden derivar dada la rocambolesca parálisis del Ayuntamiento y de sus órganos de gobierno, así como las consecuencias en convenios, subvenciones y demás que puede ocasionar este vacío administrativo y posiblemente legal”. Al respecto, Ruz ha detallado que el convenio para las ayudas del Ministerio de Turismo, “también tendrá que llevarse a junta de gobierno, pero con esta situación también podemos perderlas en un ejemplo más de las consecuencias del juego de sillones que están representando PP y CS y que puede tener unas consecuencias en pérdidas millonarias para la ciudad”. Para la socialista, “esta situación es extensible a todas las ayudas, por lo que hablamos de una negligencia que puede ser hasta punible”. Al respecto, la edil ha señalado que “Granada no puede esperar un minuto más, no hay tiempo, cada día que pasa es peor. Cada día nos hundimos aún más en el pozo, en un contexto de pandemia que no podemos olvidar”.

Ruz ha insistido en que “un día más tenemos que señalar a los verdaderos culpables de esta situación: un PP impasible, indolente y cobarde, que regaló la alcaldía a quien no la ganó y dejó esta ciudad en manos de un alcalde de segunda; y Vox, los cuales, como dice mi compañero Fernández Madrid, están comiendo pipas ante todo este esperpento”. En este sentido, ha recalcado que “cada día que pasa el esperpento es mayor; esta situación mancha el nombre de Granada a nivel nacional e internacional; el caos, la parálisis y el desgobierno son mayores; y las oportunidades que pierde Granada son también mayores. Todo eso en una situación de post pandemia, donde las ciudades de nuestro entorno están preparándose para la recuperación, para la caza de oportunidades, donde tienen todos los esfuerzos apuntando a la reconstrucción económica, mientras en Granada jugamos a un juego de tronos patético”.

Para concluir, Ruz se ha referido a las dos comisiones celebradas en la jornada de hoy relativas a Empleo, Turismo, Comercio y Protección Ciudadana y Movilidad “donde Salvador ha dado una imagen dantesca de desconocimiento absoluto de la situación municipal y de los problemas de Granada, sobre todo en los relativo al Plan de Turismo que tiene pendiente la ciudad con la Junta de Andalucía, y que también está en peligro mientras este señor sigue ensimismado en sus delirios que están ocasionado un daño a Granada sin precedentes”.