El PSOE se reúne con afectados por la nueva zona azul en el Zaidín y denuncia que "pagarán por aparcar cerca de casa"

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha visitado este lunes el barrio del Zaidín, donde se han reunido con vecinos afectados por la nueva zona azul. El portavoz del PSOE en Granada, Paco Cuenca, ha criticado la decisión de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, "de reconvertir todas las plazas de aparcamiento de la avenida del Emperador Carlos V en estacionamientos regulados por la Ora, lo que supone que desde este mes, la familias del distrito tendrán que pagar por estacionar frente a sus casas, en un ejemplo del acoso del PP al bolsillo de los zaidineros y zaidineras”.

Cuenca ha denunciado que la decisión “no se sostiene más allá del afán recaudador de Carazo, que no plantea ninguna mejora en la movilidad del barrio, sino todo lo contrario, ya que en una calle donde no hay problemas de aparcamiento, el PP ahora ha decidido que lo haya con un sistema que lo único que busca es cobrar por aparcar”.

El socialista se ha hecho eco del malestar de “miles de vecinos que no entiende la provocación por parte del gobierno de la ciudad, quien se ha cebado duramente con un distrito donde hay muchas familias humildes que no pueden hacer frente a los 150 euros que Carazo les pide ahora para que puedan aparcar”. Cuenca ha resaltado que se ha pasado las últimas semanas "recibiendo llamadas de vecinos alertados por la situación que no dan crédito a lo que ha hecho el PP durante un verano, generándoles un problema donde no lo había".

Al respecto, Cuenca ha lamentado "la falta de valentía de Carazo, quien lleva todo el verano oculta, mientras tiñe de azul miles de plazas de estacionamiento en los barrios de la ciudad, generando una desagradable sorpresa para miles de granadinos que han regresado de vacaciones y ahora no tienen dónde aparcar si no es previo pago a Carazo". Cuenca ha apuntado que se supone que los políticos están "para facilitarle la vida a la gente y no para crearles problemas cuando no es necesario, algo, que, lamentablemente, está pasando en esta ciudad desde hace 14 meses”.

Al respecto, el exalcalde ha señalado que el sentido de implementar sistemas como el de la zona Ora es "favorecer la rotación de vehículos en calles comerciales y con ellos mejorar sus negocios y la vida de los barrios" y lo que Carazo ha hecho "ha sido privatizar el aparcamiento en calles enteras, en grandes avenidas sin ninguna justificación más allá de sacar millones de euros que tapen el desastre de su gestión". Cuenca ha lamentado que un año después de llegar a la Alcaldía, "Carazo ha puesto a Granada en una situación como nunca había visto”, según ha aseverado el edil, quien ha insistido en que "no hay justificación alguna para reconvertir la zona de la Avenida del Emperador Carlos V en zona azul, y con esto lo único que Carazo ha buscado es sacarles el dinero de manera discriminada”.

El socialista ha recordado que su formación lleva meses denunciando la decisión de Carazo, “quien lejos de rectificar ha decidido seguir adelante aunque tenga a los vecinos de los distrito afectados en su contra".