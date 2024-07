El PSOE reclama más previsión en la limpieza "porque Granada está más sucia que nunca"

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha reclamado al gobierno local del PP mayor previsión en la limpieza viaria y la recogida de basura para evitar que "la ciudad esté más sucia que nunca", avisando de las "continuas quejas que algunos colectivos vecinales han trasladado en las Juntas Municipales de Distrito".

Como apunta Calvo, "estamos en los meses de verano en los que se añaden otras variables que condicionan la limpieza viaria: más afluencia de personas, altas temperaturas, y falta de lluvia".

"La ciudadanía ya se da cuenta de las mentiras y de la pésima labor del gobierno de Carazo", apunta el viceportavoz, según el cual la alcaldesa "se ha hecho esclava de sus palabras hace un año y ahora están quedando en evidencia, asunto que no me preocuparía si no fuera porque la imagen de la ciudad está quedando gravemente dañada con continuas manchas en las aceras, papeleras desbordadas, soleras en los contenedores o decenas de muebles por toda la ciudad sin recoger".

En este sentido, el socialista ha reprochado al gobierno de Carazo "la nefasta gestión" y "la falta de respuesta a las necesidades y los déficit de los barrios".

Calvo ha explicado que "el PP llegó con una presunta varita mágica que aseguraba solucionar en pocos días los inventados problemas de suciedad que existían durante nuestro mandato". Y se pregunta, "¿de qué está sirviendo una concejalía en exclusividad, que vendió a bombo y platillo, si Granada está peor que nunca?".

El viceportavoz socialista exige así un trabajo serio y riguroso. "Granada merece que su ayuntamiento trabaje con honradez y honestidad, y no venda fuegos de artificio mientras la suciedad y la inmundicia están empezando a ser la seña de identidad de este equipo de Gobierno", reclama Calvo.