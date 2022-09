El PSOE de Granada ha reclamado a la Junta de Andalucía una solución “urgente” para acabar con la “insoportable” falta de personal que padece el consultorio de Láchar, que ha provocado este viernes que un centenar de vecinos y vecinas se concentren a las puertas del mismo para reivindicar el refuerzo de profesionales.

“Llevan muchos meses denunciando esta situación que está poniendo en riesgo la salud de la población, pedimos a la Junta y, especialmente, al delegado de Salud que venga a Láchar para que vea cuál es la situación y se tomen medidas ya”, ha señalado la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto que, junto a su homóloga Olga Manzano, la diputada en el Congreso Elvira Ramón, el secretario de Política Municipal del PSOE de Granada, Manuel García Cerezo, y el secretario general del PSOE de Láchar-Peñuelas, Pedro Sánchez, han participado en este acto reivindicativo.

La socialista ha aseverado que la Atención Primaria necesita actuaciones “inmediatas para revertir el desmantelamiento y abandono provocado por el Gobierno andaluz de la derecha”. Por su parte, el secretario general del PSOE de Láchar-Peñuelas, Pedro Sánchez, ha reprochado que la situación “no haya mejorado en el ambulatorio, motivo por el cual volvemos a concentrarnos”.

“Exigimos dos médicos completos, un pediatra todos los días y dos administrativos, lo que posibilitará un trato digno a las y los pacientes”, ha apuntado para explicar que el municipio lachareño cuenta con 2.700 habitantes y una media de 70-90 pacientes todos los días. Así, ha incidido en que “en la actualidad existe un tiempo de espera para recibir atención sanitaria de unos doce días aproximadamente, que durante el pasado mes de agosto ha llegado a veinte días”.

“La Junta no ha hecho nada pese a que el personal se ha visto desbordado, a pesar del esfuerzo realizado”, ha dicho para urgir al responsable provincial de Salud que “tome interés por la realidad que atraviesa el consultorio de Láchar y adopte, de una vez, las medidas estructurales oportunas”. A juicio de Sánchez, no les "parece normal con la población que tenemos que la Junta no dote de profesionales suficientes el consultorio, como sí ocurre en otros municipios”.