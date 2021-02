PSOE y Podemos-IU elevan una moción sobre el 8M en defensa de los derechos de las mujeres

Los Grupos Municipales de PSOE y Podemos-IU elevarán al próximo Pleno municipal una moción conjunta en la que solicitan, como cada 8 de marzo, la defensa activa de los derechos de las mujeres. Para las formaciones de izquierdas, este año y a consecuencia de la pandemia, es urgente reivindicar la igualdad laboral, ya que esta crisis “ha puesto aún más de manifiesto la división sexual del trabajo y los roles y estereotipos de género que perviven en nuestra sociedad patriarcal”, cita el documento.

En base a la situación agravada de las granadinas en esta crisis exigen al bipartito que cumpla y ejecute las acciones acordadas en el V Plan de Igualdad y el Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento, así como que el equipo de Gobierno lleve a cabo sus políticas con una visión feminista trasversal que repercuta tanto a nivel social como económico.

La concejala del PSOE, María de Leyva, ha avanzado que la moción tiene como objetivo resaltar la situación de desigualdad de la Mujer acrecentada en tiempos de pandemia. Así, ha detallado que este año las Naciones Unidas ha elegido como lema para el 8 de marzo ‘Por Un Futuro Igualitario en el Mundo de Covid-19’, “concepto que los grupos municipales de PSOE y Podemos-IU asumimos y hacemos nuestro ya que la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha desencadenado una crisis económica y social de magnitudes desconocidas, lo que ha puesto aún más de manifiesto la división sexual del trabajo, la brecha salarial entre mujeres y hombres, la precarización de la situación laboral de la mujer y la perpetuación de los roles y estereotipos de género que perviven en la sociedad, como el de la mujer cuidadora de las personas enfermas”.

La concejala de Podemos-IU, Elisa Cabrerizo, ha recordado que “el Día Internacional de la Mujer reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres por sus derechos y reconocimiento en pie de igualdad”. “La pandemia por Covid ha puesto de manifiesto una mayor tasa de paro de las mujeres, similar en estos momentos al año 2007 (1.4 puntos porcentuales). La tasa de paro alcanza un valor de 14.39% para los varones y un 18.39% para las mujeres. La brecha salarial de género es de un 21.1%, las mujeres ganan 826€ mensuales por cada 1000€ que gana el varón”, ha defendido la edil.

Cabrerizo ha añadido que “las mujeres trabajan en aquellas profesiones que, o bien, han aumentado su carga laboral como las profesiones sanitarias, de limpieza, de asistencia en residencias y ayuda a domicilio, o bien en puestos de trabajo donde ha aumentado el paro como los servicios, la hostelería, el comercio, el turismo o la cultura”.

De Leyva, por su parte, ha precisado que “como cada 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, reivindicamos la igualdad entre mujeres y hombres como un derecho humano por el que todas las democracias deben avanzar para que nuestra sociedad avance”. Para la edil del PSOE, la crisis sanitaria del Covid-19 ha provocado una crisis económica y social que se ha cebado especialmente con las mujeres, incrementando la brecha salarial y digital, así como la pérdida de empleos y la precariedad. En este sentido, ha recordado cómo la mujeres en estos casi doce meses de pandemia han asumido en su mayoría los cuidados, la atención y la educación de hijos y personas dependientes. Por otro lado, ha incidido en la violencia en el seno familiar provocado por el confinamiento, y las consecuencias económicas que han golpeado brutalmente a las mujeres que, “una vez más han tenido que hacer un sobre esfuerzo para enfrentarse a las necesidades propias y ajenas”.

La concejala de Podemos-IU ha puesto atención en los problemas del campo laboral y su afectación durante la pandemia, que enfatiza que tanto las excedencias y los permisos para el cuidado de menores y mayores en este tiempo han sido pedidas mayoritariamente por mujeres.

“El teletrabajo más el cuidado del hogar al mismo tiempo y en el mismo espacio, se hace mayoritariamente por mujeres”, ha añadido Cabrerizo que ha subrayado que la pandemia ha puesto de manifiesto la importancia del sistema de cuidados y la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

“Este 8M debe reivindicar que las Administraciones recojan los cuidados como servicios públicos, la corresponsabilidad del varón, la transversalidad y el desarrollo de los Planes de Igualdad entre mujeres y hombres, en la Administración y en las empresas que se contratan”, ha pedido la edil de la coalición.

Por otro lado, De Leyva ha lamentado que por segundo año consecutivo el Ayuntamiento no lleve al pleno una declaración institucional con motivo del día de la Mujer, el próximo 8 de marzo, como si hizo en el último lustro. Para la socialista, “la pasividad del equipo de gobierno que no ha obligado a presentar esta moción que debería haber sido firmada por todos los grupos del Consistorio pero tristemente no ha sido así, no ha habido consenso, en parte porque el concejal delegado de Igualdad se le ha olvidado que las iniciativas relativas al día de la mujer se realizan en el pleno de febrero o quizá también porque no quiere comprometerse con una declaración por el día de la Mujer que hasta la llegada de VOX siempre ha despertado consensos”.