El PSOE llevará al pleno de Granada una iniciativa para regular las viviendas turísticas

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha mantenido un encuentro institucional con la Federación de Hostelería en el marco de su ronda de entrevistas que engloba en su estrategia ‘Pacto Social por Granada’. En esa cita, empresarios y concejales del grupo socialista han compartido una visión certera sobre los retos del sector en nuestra ciudad”. Cuenca ha coincidido en que el turismo y la hostelería “son uno de los grandes generadores de economía en la capital” y ha señalado que “desde el Ayuntamiento se debe seguir trabajando en ese turismo de calidad por el que apostó el ayuntamiento hace tres años y que tan buenos resultados esta dando, con un aumento considerable de la pernocta y del gasto medio por turista”.

En la reunión se abordó también el problema de los pisos turísticos y la masificación turística, al respecto se ha acordado con la federación elevar al pleno una moción para que la Junta de Andalucía revise el decreto de viviendas con fines turísticos teniendo en cuenta la situación que se está generando en los conjuntos históricos que tienen planes urbanísticos especiales como ocurre en Granada con el Plan Centro o en el Albaicín y Sacromonte.

Al respecto, desde el PSOE se ha advertido que la masificación turística de estos barrios está generando, no sólo la pérdida de población, sino también el conjunto de problemas que se derivan de este hecho: pérdida de comercio tradicional y de cercanía, envejecimiento de la población, problemas de seguridad, etc. “Unos hechos que las vecinas y vecinos de estos barrios no dejan de recordarnos día a día. Incluso los empresarios hosteleros, tanto los que regentan hoteles como apartamentos turísticos, ya han manifestado su malestar por la situación que generan estas viviendas”, ha resaltado.

Desde el PSOE se ha acordado además instar al ayuntamiento a que inicie la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con vistas a que los apartamentos turísticos tengan entradas independiente a los usos residenciales.