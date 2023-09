El PSOE pide "mayor contundencia institucional" en la condena de las pancartas xenófobas en el río Genil

El grupo municipal socialista ha pedido "mayor contundencia y firmeza en la condena del Ayuntamiento de Granada para aquellos grupos que quieren llenar la capital de temor, odio y racismo". La formación ha mostrado su apoyo “unánime” a Juanjo Ibáñez, concejal del PSOE, quien ha sido víctima de una de las pancartas aparecidas en el puente del río Genil que incitan al odio y al racismo contra las personas. Así lo ha explicado el concejal de la formación Eduardo Castillo, en nombre del resto de compañeros, quien ha condenado y mostrado "la enérgica repulsa ante este tipo de actos", dejando patente "la solidaridad" con su compañero y "con todos aquellos que son víctimas de actos racistas, xenófobos o que se han visto amenazados por denunciar estos hechos y defender a los más vulnerables”.

Desde el grupo socialista se han agradecido las palabras de apoyo de la alcaldesa y de sus compañeros de grupo, pero también se le ha solicitado "que dé un paso más y condene con contundencia el fondo racista y homófobo de los mensajes que contienen las pancartas, mensajes de odio que hacen un llamamiento a un tipo de conductas que no deben tener cabida en la ciudad y a las que hay que poner freno con la mayor de las contundencias desde un Ayuntamiento".

Castillo ha querido dejar “muy claro” que “este tipo de actos" no les van "a amedrentar ni achantar" y desde el grupo municipal socialista seguirán "trabajando por Granada" y denunciando todos los actos que consideren "que atentan contra los derechos de las personas más vulnerables". "Seguiremos denunciando los delitos de odio y seguiremos trabajando para que en nuestra ciudad estos hechos no tengan cabida bajo ningún concepto", ha señalado.

Colaboración con la Policía

Por su parte, Juanjo Ibáñez ha atendido a los medios y ha agradecido las numerosas muestras de solidaridad que ha recibido en las últimas 24 horas, después de que apareciera un cartel amenazante contra su persona "como represalia por defender hace unos días a otro colectivo que se estaba viendo atacado por este grupo identificado que actúa en las calles y en las redes sociales con total impunidad”.

“Esto no va de mí. Al fin y al cabo, yo solo he hecho mi trabajo denunciando lo que considero injusto, trabajo que, por cierto, voy a seguir haciendo con la misma coherencia, con las mismas ganas, con los mismos valores y, sobre todo, con la misma libertad. Pero como decía, esto no va de mí, sino de todos aquellos que se sienten acorralados o amedrentados, o amenazados por el discurso del odio que campa por sus fueros en nuestro país”, ha sentenciado el edil, quien ha agradecido todas las muestras de solidaridad que ha recibido en las últimas 24 horas, incluida la de sus compañeros del grupo popular y la propia alcaldesa.

Para el concejal del PSOE, “las instituciones tienen que ser más contundentes y decir basta al odio. El odio debe ser desterrado de la sociedad. No cabe ni el odio ni los que odian. Se aprovechan de la tolerancia de quienes creemos en los valores inherentes a la democracia, pero tenemos que ser intolerantes con los intolerantes. Como sociedad debemos reconsiderar qué estamos haciendo mal para que el discurso del odio se mueva de manera tan líquida como efectiva”.

Ibáñez ha trasladado que los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía a través de una denuncia "para que se llegue hasta el final, además de solicitar la colaboración del Ayuntamiento para que guarde la grabación de las cámaras que se encuentran en el puente y clarificar la autoría de los hechos”.

Para el edil socialista, “aquí no cabe la equidistancia. Ya no. Si queremos acabar con el problema tenemos que atajarlo desde su raíz, porque el odio está carcomiendo pilares básicos de nuestra convivencia: está minando el respeto, está minando valores, está minando consensos. No podemos mantenernos impasibles ante el odio. Ese es el verdadero problema que hay detrás de una pancarta como la de ayer, pancarta que pretende callar a quienes pretenden imponernos sus valores despreciables”. “Pido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada más contundencia y firmeza contra aquellos que quieren llenar la ciudad de temor, racismo y odio”, ha concluido Ibáñez.