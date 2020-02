El PSOE pide “celeridad” en el contrato del servicio de ayuda a domicilio

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Nuria Gutiérrez, ha pedido al Gobierno local “celeridad” en relación al futuro contrato del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al ser “un proceso que se puede eternizar” al estar “el área de Contratación bloqueada por las disputas internas de sillones de Luis Salvador (Cs) y Sebastián Pérez (PP)”.

Gutiérrez ha aseverado que los “recortes” en materia de los Derechos Sociales aprobados por el Gobierno en los últimos ocho meses “no crean más inseguridad si cabe, ya que hemos visto como una ciudad que en los últimos años ha tenido el honor de ser designada Ciudad con Excelencia en los Servicios Sociales, ha pasado desde junio a suspender servicios tan importantes como las ludotecas infantiles, las ayudas a inmigrantes, o mermando en más de un 40 por ciento las ayudas para colectivos sociales”, según ha informado el partido en una nota de prensa.

La socialista ha apuntado que “las decisiones de los tres partidos de la derecha nos preocupan enormemente, ya que a la falta de sensibilidad en la atención a las personas que lo necesitan, se une ahora los problemas internos de un Gobierno roto, con un área de Contratación literalmente bloqueada y sin garantías de que los contratos sociales sean una prioridad en medio del caos y la parálisis que ha provocado el desgobierno de la derecha”.

Ha señalado que “desde el PSOE no queremos ser alarmistas” pero la ciudad ha sufrido un “recorte en servicio sociales sin precedentes, con un equipo de Gobierno que vive instalado en la desvergüenza, intentando hacer blanco lo que es negro, aunque no lo consigue”. Para la edil del PSOE, “los líos internos de este Gobierno no tienen que cobrarse como víctimas a los más vulnerables, por eso anunciamos que estaremos muy vigilantes e insistentes en este asunto”.