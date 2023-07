El Pleno rechaza la dimisión del concejal de Juventud tras sus insultos a los vecinos de la zona Norte

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado la decisión de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, de mantener en el cargo al concejal del PP, Fernando Parra, después que vertiera en una red social "comentarios racistas y xenófobos contra vecinos y vecinas del distrito Norte" a los que tildó de “analfabetos, entre otras cosas mucho más graves”. Para el viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jacobo Calvo, Carazo y su gobierno se han convertido en "cómplices de los insultos” realizados por Fernando Parra “al mantenerlo como máximo responsable de las políticas de Juventud, votando en contra una moción que exigía su dimisión inmediata ante estos hechos tan graves”.

Calvo ha lamentado la actitud de los populares en el Ayuntamiento, quienes usando su mayoría absoluta han permitido que estos insultos “queden impunes”. Al respecto, el socialista ha criticado, además, que Carazo mantenga como máximo responsable de las políticas de Juventud de la ciudad de Granada “a una persona que ha vertido comentarios y pensamiento inconcebibles en una democracia, comentarios racistas y xenófobos contra la comunidad gitana y contra los vecinos y vecinas de todo un distrito”. A juicio del PSOE, “una persona así no puede ser concejal de Juventud de ningún modo, porque qué ejemplo estamos damos a los jóvenes granadinos y granadinas”.

Para el edil socialista, “está claro que el PP ha parapetado a Parra, quien además es presidente de las Nuevas Generaciones del PP, defendiendo Saavedra la moción en el pleno y evitando que pidiera disculpas directas a todos los granadinos que era lo que tenía que haber hecho si de verdad estaba arrepentido lo más mínimo”.

“El PP ha perdido una oportunidad de oro, no solo para dejar claro que no permite este tipo de comportamientos entre sus militantes, sino para que el señor Parra se dirigiera en directo, algo que está claro no han permitido para que no vuelvan a hacerse públicas su convicciones más profundas”, ha aseverado Calvo, quien ha reiterado que “las disculpas de Carazo no han sido suficientes, con una actitud vaga de condena, que la convierte "en cómplice de las graves palabras de Fernando Parra, quien se dirigió a los vecinos llamándolos gitanos analfabetos por ejercer su derecho al voto".