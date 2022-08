El PSOE critica la "insostenible" situación que atraviesa la sanidad pública y reclama mejoras

El PSOE de Granada ha denunciado este jueves la "insostenible" situación que ha indicado que atraviesa la sanidad pública en la provincia, tanto en centros de Atención Primaria como en los hospitales, con ejemplos como la espera de usuarios "en la calle para ser atendidos en el servicio de urgencias del Hospital Santa Ana de Motril", y ha reclamado a la Junta de Andalucía mejoras "inmediatas".

Así lo han puesto de manifiesto en una nota de prensa la parlamentaria andaluza socialista María Ángeles Prieto y la secretaria de Salud del PSOE de Granada, Francisca Santaella, que han criticado que la política sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno "esté provocando la saturación de la Atención Primaria y el consiguiente colapso en las urgencias de los centros hospitalarios".

"No es de recibo ver colas a las puertas de los hospitales como días atrás ha sucedido en Motril, personas esperando horas en ser atendidas en urgencias y observar imágenes lamentables de las condiciones de saturación, falta de confort, intimidad y seguridad en las salas de espera", ha indicado la parlamentaria andaluza María Ángeles Prieto, que ha urgido al Ejecutivo andaluz mejoras "inmediatas y de calado" especialmente en la Atención Primaria, sin la cual "el sistema sanitario público será ineficaz e insostenible".

Prieto ha reivindicado como característica "esencial" de la Atención Primaria el que cada paciente tenga una o un médico y una o un enfermero de referencia que conoce su historial y que atiende al usuario en base a ese conocimiento, de ahí que haya rechazado la apuesta de la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, por la consulta de acogida, fuera de situaciones extraordinarias como la pandemia, para justificar que ya se atiende en 48 horas.

"Resulta cuestionable aludir a esta alternativa como solución a los problemas de acceso de la ciudadanía a los centros de salud. Lleva muchos meses funcionando y las demoras no bajan, de ahí que las declaraciones de la consejera demuestren un profundo desconocimiento de este pilar básico del sistema sanitario", ha apostillado.

Por su parte, la secretaria de Salud del PSOE de Granada, Francisca Santaella, ha comentado que "en el mejor de los casos, en contra de lo que proclama la titular de Salud, las y los granadinos tengan que esperar entre 7 y 14 días para lograr una cita presencial e incluso telefónica. En el peor de los escenarios, ni siquiera hay disponibilidad en las agendas", ha expuesto.

"En lugar de optar por titulares rimbombantes, la señora García debería dedicarse a gestionar la sanidad pública y la asistencia sanitaria que las y los granadinos nos merecemos", ha señalado.

Santaella ha lamentado que en muchos puntos haya consultorios cerrados por la falta de profesionales. "Sabemos de la carencia de personal que existe desde que comenzó la pandemia hace dos años, no es nada nuevo. La Junta tenía que haberse puesto desde hace bastante tiempo a desarrollar acciones para fidelizar y captar a nuevos profesionales, no puede decir ahora que no había personal para contratar", ha indicado.

El secretario de Coordinación de la Comarca de la Costa del PSOE de Granada, Francisco Sánchez-Cantalejo, ha afeado por su parte al Gobierno andaluz que "se estén produciendo colas de pacientes en el exterior a la entrada de urgencias en el Hospital, antes incluso de ser valorados y de que a posteriori se les derive al correspondiente servicio".

"Ha sido una falta grave de planificación. Todos sabemos el aumento de población que se produce en la Costa por lo que la Junta debería haber planificado con tiempo y haber reforzado con los medios humanos oportunos la plantilla a fin de prestar un servicio como las y los usuarios merecen y evitar las imágenes que estamos viendo", ha concluido.