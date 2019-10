El PSOE exige la convocatoria inmediata del Consejo de Administración de Emucesa

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha exigido la convocatoria inmediata del Consejo de Administración de Emucesa, después de conocer hace una semana que la exedil del PP, María Francés, había reconocido la contratación de personal fantasma vinculado al PP en el cementerio municipal durante su gestión y durante el gobierno del Sebastián Pérez y Torres Hurtado para evitar la cárcel por varios delitos de corrupción.

Para el socialista, “hemos esperado prudentemente una semana, pero PP y CS se mantienen en silencio y cómplices en un asunto tan grave como es la contratación de personas en Emucesa que nunca aparecieron por allí”. Fernández Madrid ha recordado que estamos hablando de financiación irregular del PP, “un delito que en el momento de producirse no estaba tipificado, pero que tiene una condena social y política que no se ha producido en este Ayuntamiento y que también tiene repercusiones de carácter legal. Sebastián Pérez debe salir y dar explicaciones, por su condición de concejal de este Ayuntamiento y como presidente del PP”.

En este sentido, el edil del PSOE ha señalado que «CS se ha convertido en el cómplice necesario de los populares, en un ejercicio de desvergüenza absoluta”, al tiempo que ha advertido a CS que no es la primera vez que esto ocurre en el Ayuntamiento, y les ha recordado como terminó la última vez, con la detención por parte de la policía del ex alcalde del PP y con ese partido señalado socialmente como cómplice.

Para Fernández Madrid, el apoyo de Ciudadanos a la sinvergonzonería del PP en este Ayuntamiento no tiene límites. “Esta semana hemos vivido con sorpresa que el alcalde de Cs no ha pronunciado ni una sola palabra de condena en un asunto tan grave, demostrado en un juzgado y reconocido por las personas que cometieron los delitos”, ha aseverado el edil, quien ha condenado “una actitud lamentable e incomprensible tras hacerse público que varios ex concejales del PP prevaricaron y gastaron más de 300.000 euros de todos los granadinos para contratar a personas vinculadas al PP que nunca trabajaron en el cementerio”.

Fernández Madrid ha insistido en la necesidad de que el consejo de administración se celebre con “toda urgencia” y ha amenazado con que, «de no producirse», tomarán «otras medidas, ya que es este órgano el que debe ratificar el acuerdo de los imputados con la Físcalía para evitar la cárcel”.

El socialista se ha preguntado además qué es lo que esconden “Sebastián Pérez y Luis Salvador al no convocar Emucesa” y se ha referido al hecho de que “algunos acusados no quieran aceptar este acuerdo que señala de manera directa al medio alcalde Sebastián Pérez, presidente del PP en la época en que se produjeron los delitos y en la actualidad».