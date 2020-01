El PSOE denuncia la parálisis en la Fundación Granada Educa

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha denunciado la parálisis que impera en el seno de la Fundación Granada Educa, encargada de gestionar la escuelas municipales infantiles, desde que el gobierno del PP y Ciudadanos se hizo con la alcaldía de Granada hace siete meses. Desde entonces, ha detallado el socialista,“no se ha celebrado ni un consejo de patronos, en un ejemplo de la parálisis instaurada en este Ayuntamiento y de la incapacidad para gestionar de un gobierno inoperativo formado por dos partidos con líderes totalmente enfrentados como Pérez y Salvador ”.

Calvo ha detallado que “el PP suspendió la semana pasada, por segunda vez, la primera reunión del consejo de Patronos prevista por el gobierno de la Derecha más de medio año después de tomar posesión,en un ejemplo de la incapacidad de un gobierno que nada más llegar colocó como gerente a una ex edil del PP, acabando con el perfil técnico que había caracterizado a los gerentes anteriores de la Fundación”.

Para el socialista, “está claro que el PP se ha querido saltar todo los cauces de control de un nombramiento para hacerlo a dedo, que viene a ratificar que el pacto del PP y CS es el pacto de la falta de transparencia, de la subida de sueldos, y del desmantelamiento de los servicios públicos”.

Al respecto, el socialista ha mostrado “su temor a que la escuelas infantiles puedan verse amenazadas por la gestión de la derecha como está pasando en la Junta de Andalucía” y ha recordado que las Escuelas Infantiles son un modelo educativo a nivel nacional que “hay que defender y potenciar”. “No se comprende que no hayan convocado el consejo de Patronos en siete meses, lo que supone una parálisis también en el funcionamiento de Granada Educa. No hay excusas que valgan, más allá de una incapacidad para gestionar o la intención de encontrar la fórmula que les permita garantizase la mayoría en el Consejo de Patronos cuando no son las formaciones con más representación municipal“.

Por otro lado, el concejal del PSOE se ha referido al silencio cómplice de Ciudadanos con el nombramiento de la ex edil del PP en el anterior mandato y ha recordado “como el señor Luis Salvador cuando estaba en la oposición se daba golpes de pecho para que los puestos directivos del Ayuntamiento se efectuarán por meritocracias, con transparencia y por personal técnico preferiblemente funcionarios municipales, criterio y demandas que han desaparecido de un plumazo tras obtener el bastón de mando”.