El PSOE denuncia la ocupación de los bajos de Santa Adela por “falta de control” del equipo de gobierno local

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado este miércoles que la “falta de control” del equipo de gobierno local, de PP y Cs, ha provocado que los bajos de los nuevos edificios de Santa Adela, en el Zaidín, hayan sido ocupados y convertidos en “espacios de almacenamiento de enseres, o para botellones, generando focos de insalubridad que han provocado que los vecinos den la voz de alarma”.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha denunciado en una nota de prensa tras visitar la zona “el abandono absoluto” por parte del gobierno bipartito en el Consistorio hacia el barrio de Santa Adela, y ha criticado “la parálisis de los trámites de las nuevas fases del proyecto”.

Cuenca ha indicado que Santa Adela ha sido y es el ejemplo de la constancia de los vecinos del barrio, “así como de la eficacia y eficiencia en la coordinación entre administraciones para desarrollar un proyecto y una realidad en torno a la vivienda”. Así, el máximo responsable del PSOE en el Ayuntamiento ha agregado que “ahora mismo, y desde hace año y medio, y no es excusa la pandemia, el proyecto está paralizado, los trámites no se ejecutan, a pesar de que el gobierno anterior lo dejó todo previsto, en un ejemplo más de la parálisis en la que está instaurado el Ayuntamiento, de que no creen en el proyecto y de que quieren dilatarlo, porque no hay otra explicación”.

Al respecto, el exalcalde socialista ha insistido en que las nueva fases pendiente de Santa Adela “están paralizadas desde que PP y Cs llegaron al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía”, y ha pedido al regidor granadino, Luis Salvador que gestione, “trabaje y venda estos bajos, o por lo menos vigile para que no sean ocupados, porque los vecinos no tiene porque pagar las consecuencias del gobierno de los trapos sucios, todo el día ocupado de sus problemas internos, en vez de solucionar los problemas de la gente”.