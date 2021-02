El PSOE denuncia a Endesa por los cortes de luz de la Zona Norte

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada ha registrado hoy una denuncia ante la Fiscalía de Andalucía para que se investiguen los cortes de luz que a diario sufren miles de familias en el distrito Norte y Haza Grande por culpa de los continuos cortes de luz. El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha apuntado que “ejercemos esta denuncia ante el órgano judicial contra ENDESA porque se puede estar vulnerando algo fundamental como es este servicio esencial y el derecho constitucional al suministro eléctrico”.

El socialista ha recordado que la empresa sabe desde hace años las deficiencias en la zona “y no toma las medidas que debiera. Nosotros ponemos en conocimiento de la fiscalía estos hechos para que se investiguen y depuren responsabilidades. Miles de vecinos están sin suministro eléctrico, Endesa lo sabe y no ofrece soluciones. Ante la desidia del gobierno de Salvador en el Ayuntamiento, tomamos nosotros la iniciativa”.

Así, el responsable de los socialista ha precisado que “la denuncia se suma a una acción que en el mandato anterior pusimos en marcha, registrando como Ayuntamiento de Granada una denuncia ante la delegación de Consumo e Industria que la Derecha en el gobierno Andaluz ha guardado en un cajón y no ha querido dar trámite, para depurar responsabilidades”. En este sentido, el ex alcalde de Granada ha recordado que “una persona que paga su factura es una persona que tiene derecho al servicio, algo que en el caso de muchos barrios del distrito Norte no se está cumpliendo, lo que nos ha llevado a poner en conocimiento de la fiscalía estos hechos”.

Cuenca ha apelado además a la responsabilidad de la Junta a la que acusa de dejación de funciones al no tramitar la denuncia ante Industria como “están haciendo otras comunidades, además de no responsabilizarse de la situación de las miles de viviendas que tiene en propiedad en el distrito Norte y que sufren continuos cortes de luz”. Al respecto, ha señalado que “se está produciendo una situación difícil de entender, tanto por parte de los responsables municipales, como por los del gobierno Andaluz, lo que nos lleva a reclamar y denunciar esta situación, al igual que están haciendo colectivos vecinales afectados y ciudadanos a nivel particular”.

Para concluir, el portavoz ha recordado también que en el último año se han elevado al pleno municipal varias iniciativas relativas a estos cortes de luz “pero el gobierno de PP y CS en el Ayuntamiento no ha emprendido las acciones que se le ha exigido, convirtiéndose en cómplices absolutos de ENDESA”. Al respecto, Cuenca ha reclamado al actual alcalde, Luis Salvador que deje de dar “paseos, deje de ser el aliado de ENDESA y se ponga a trabajar para defender los intereses de los granadinos y granadinas afectados por los cortes de luz”.

Así, el documento presentado al ministerio fiscal por los socialistas recoge que “los corte de luz pueden ser constitutivos de sendos delitos de estafa(por ofrecer a los usuarios servicios que luego no se prestan o se realizan en manera irregular), contra la integridad moral (tratándose de un servicio de suministro eléctrico, directamente vinculado con la cotidianidad de la vida dentro del domicilio, su carencia o cortes implica necesariamente un daño moral a quien sufre las consecuencias que recibe un trato degradante), y de un delito contra el mercado y los consumidores(puesto que se está alterando en forma grave el mercado de suministro eléctrico y las condiciones de contratación del servicio); todo ello sin perjuicio de cualquier otra tipificación que a lo largo de la investigación se pudiera ir concretando, y en concepto de autos, responsables directos y civiles, por acción y omisión”.

Los socialistas exigen soluciones

El PSOE de Granada ha exigido a la Junta de Andalucía que se implique “activamente” en la búsqueda de soluciones al “grave problema” de los cortes de luz en la capital, que también se extiende a otros municipios de la provincia. En la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio del Parlamento andaluz, el parlamentario Gerardo Sánchez ha expuesto a la titular del ramo, Marifrán Carazo, que su departamento tiene “la responsabilidad de garantizar los servicios públicos necesarios para una adecuada habitabilidad en las 1.100 viviendas que gestiona de forma directa en régimen de alquiler en la zona norte de la ciudad de Granada”.

“Las vecinas y vecinos sufren continuas interrupciones de suministro eléctrico motivados por una infraestructura eléctrica insuficiente, una situación que genera graves perjuicios a la población y que se manifiesta en cierres de negocios que no pueden mantenerse abiertos por la falta de electricidad, alimentos que se estropean por no estar refrigerados, enfermos que dependen de un equipo médico conectado a la energía eléctrica que dejan de funcionar y trabajadores que no pueden utilizar la opción del teletrabajo”, ha relatado.

Según ha subrayado Sánchez, la responsabilidad recae en Endesa como empresa suministradora del servicio por no haber ejecutado las inversiones en infraestructura eléctrica que el volumen de población necesita, pero “también es responsabilidad de la Junta de Andalucía que tiene las competencias en materia de regulación, inspección y control de calidad del servicio eléctrico”.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, dependiente de la Consejería de Fomento, cuenta con 18 promociones en la zona norte de la capital, que suman 5.201 viviendas. “De todas ellas, un millar las gestiona de manera directa convirtiéndose así y con mucha diferencia en la principal propietaria inmobiliaria en esta zona de la ciudad”, ha apuntado. El parlamentario andaluz ha incidido en que urge una exigencia por parte del Gobierno andaluz a Endesa para que la ciudadanía pueda “vivir con total normalidad y sin ningún sobresalto en su día a día”.

“Hay que dejar de estigmatizar a la población y poner excusas como la de los enganches ilegales para dar solución a este tipo de casos. Más aún cuando, según hemos podido constatar, del casi medio centenar de municipios afectados en la provincia por esta problemática de los cortes de luz, una gran parte de los mismos no tienen constancia de que se esté produciendo un fraude en el suministro, por lo que el problema apuntaría a la falta de inversión en la infraestructura eléctrica”, ha apostillado.

Por último, ha remarcado la necesidad de que se produzcan esas inversiones que acaben de una vez por todas con el fraude, puesto que si no se ataja “podría ir a más ante el hecho de que la gente deje de pagar por no recibir un buen servicio en la actualidad”.