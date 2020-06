El PSOE denuncia que el Ayuntamiento “ha fulminado” las Escuelas de Verano

El concejal del PSOE, Jacobo Calvo, ha denunciado la decisión del actual alcalde, Luis Salvador, de “fulminar las Escuelas de Verano”, que cada año se abren en varios centros educativos de la capital con el objetivo de propiciar y favorecer la conciliación de cientos de familias granadinas. “Además, se pierde una magnífica oportunidad para ayudar a compensar las carencias educativas, sociales, afectivas y emocionales provocadas por el confinamiento”, ha asegurado.

El edil ha explicado que se trata de un servicio municipal consolidado dirigido sobre todo a los barrios, “por el que los padres y madres pagan en función de sus ingresos, permitiéndole a las familias poder conciliar con sus trabajos en las fechas en las que sus hijas e hijos están en su periodo de vacaciones estival y no pueden quedarse solos en casa”.

Calvo ha lamentado que el equipo de gobierno del bipartito haya adoptado esta decisión, “sin duda la más fácil, obligando a las familias a buscar alternativas similares en los municipios del área metropolitana, cuando lo más razonable es que esta oferta se hubiera mantenido en la ciudad con las condiciones más adecuadas para garantizar la seguridad en los menores y en los profesionales, priorizando en los progenitores con más dificultades para conciliar la vida laboral y familiar”. “Ya estamos viendo que el bipartito ha optado por un presunto ahorro a costa de los derechos sociales de muchas familias de esta ciudad”, ha añadido.

Al respecto, el socialista ha reiterado que “PP y CS han optado por la solución más fácil, en vez de buscar otras alternativas como, por ejemplo, ampliar el número de centros educativos para ofertar el mayor número de plazas garantizando la seguridad.”

Para el socialista, “es muy triste que la derecha haya eliminado este servicio municipal sin ofrecer explicación alguna, de tapadillo y, además, sin dar detalles sobre dónde ha ido a parar su presupuesto. Mientras que en Granada se vuelve a recortar en derechos sociales y educación, para otros ayuntamientos de España observamos que son una prioridad. Estamos, una vez, más ante la evidencia de que este bipartito es incapaz de gestionar nada relacionado con la vida de esta ciudad. Estaba paralizado en circunstancias ordinarias, en las extraordinarias, directamente está incapacitado”.

Calvo ha lamentado, una vez más, que PP y CS estén usando la pandemia para recortar “de manera salvaje” servicios municipales como también ha pasado con las actividades dirigidas a jóvenes y mayores, o con la limpieza de las calles y los jardines de la ciudad, y ha afirmado que “sus prioridades no están en las necesidades reales de quienes peor lo está pasando”. “Una vez más se evidencia como decisiones de este tipo acaban perjudicando a la ciudadanía más vulnerable”, ha agregado.

ESCUELAS DE VERANO DE NORTE

Calvo ha denunciado, además, que los recortes han llegado también al programa que todos los años realiza la Obra Social Padre Manjón en la Zona Norte, un programa consolidado que cuenta con la financiación del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, “y que este año tendrá un recorte en la aportación municipal del 30%, lo que supondrá un grave perjuicio a los jóvenes y a las familias del barrio que esperaban este escuela de verano como la solución para mantener una alimentación adecuada y saludable, así como para fortalecer el afecto y la socialización, cuestión prioritaria tras el confinamiento”. Es un ejemplo más del perjuicio que el gobierno de Salvador está haciendo a los que más necesitan de la atención de los Servicios Sociales”. El socialista detalla, además, que esta escuela de verano “está en el aire ya que aún están pendientes los más de 50.000 euros que el Ayuntamiento debería haber pagado por la organizada en el año 2019”. “Esta cantidad económica es imprescindible para que la Obra Social pueda afrontar con garantías, y no más asumir riesgos, el pago de los sueldos de los monitores o el pago a proveedores”, ha indicado.

Al respecto, el edil ha recordado que es “un programa imprescindible que cubre los meses de verano el desayuno y la comida de más de 200 niños y niñas de la Zona Norte, así como el servicio de aula matinal, que este año disfrutarán previsiblemente un número menor de pequeños por el recorte del PP y CS al frente del Ayuntamiento”. Para el socialista, “es muy duro saber que habrá menores en situación de riesgo y vulnerabilidad social, con edades comprendidas entre 4 y 14 años, que no podrán disfrutar de las distintas actividades educativas, lúdicas y culturales que se desarrollarán en esta escuela, viéndose también afectados en su propia alimentación por no poder acceder a ella. Salvador y los suyos parecen no entender la importancia de un programa vital para cientos de familias en el Distrito Norte”.

Para concluir, el concejal del PSOE ha vuelto a lamentar que “la derecha esté aprovechando la coyuntura para recortar servicios públicos, en vez de aumentarlos y ayudar así a miles de familias en Granada que en estos momentos necesitan a su Ayuntamiento”.