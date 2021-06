El PSOE critica que se mantenga cerrada la oficina de turismo de la Plaza del Carmen

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha denunciado que la parálisis municipal provocada por la salida del PP del gobierno de la ciudad mantiene la oficina de turismo de la Plaza de Carmen sin habilitar adecuadamente a las necesidades y a la demanda actual, en un ejemplo de las consecuencias que está teniendo para la capital y el Consistorio la crisis de gobernabilidad. “La oficina sigue cerrada con una mesa y un cristal en la puerta, que impide ofrecer un servicio digno para los trabajadores municipales y para los turistas”, ha criticado.

Al respecto, la edil del PSOE ha aseverado que la oficina, con techos altos, y una gran amplitud, ofrece todas la garantías de seguridad necesarias, “por lo que no se entiende que no está ya abierta, y que el anterior responsable del Turismo, que abandonó sus competencias, no lo tuviera previsto o dejado cerrado antes de dejar su cargo”.

En este sentido, la socialista ha insistido en que la Oficina de Turismo es un ejemplo más de la situación “de descontrol, parálisis y dejadez a la que se debe poner punto y final a la mayor brevedad, por lo que ha vuelto a insistir a Salvador en que dimita lo antes posible para poder desbloquear una situación que no se puede prolongar por más tiempo, porque el daño a Granada va a ser incalculable”.