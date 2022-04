El PSOE aboga en los Premios María Lejárraga por perseguir "la igualdad real"

El PSOE de Granada ha homenajeado a 14 mujeres y entidades de la provincia en los VI Premios María Lejárraga, en un acto celebrado en la sede de los sindicatos UGT y CCOO, y en el que se ha puesto de manifiesto que la "conquista de la igualdad real corresponde a toda la ciudadanía".

En la cita, que ha abierto el alcalde y secretario general del PSOE de Granada capital, Paco Cuenca; la vicesecretaria general del PSOE en la provincia granadina, Olga Manzano, ha animado a los asistentes a "seguir el ejemplo de estas mujeres y asociaciones premiadas para conseguir un mundo mejor para la mitad de la población".

"La igualdad conseguida hasta el momento ha sido el resultado de la lucha de muchas mujeres y también de hombres, resultado de una reivindicación constante de muchos años y sufrimiento que no debemos olvidar", ha subrayado.

En ese contexto, Manzano ha indicado que el "instrumento más eficaz para transformar la sociedad patriarcal es el Partido Socialista, porque la agenda política del PSOE siempre ha sido y es feminista".

"Nuestro principal objetivo político es atajar la violencia machista. Su erradicación es una cuestión de Estado y debería ser una obligación para todos los partidos políticos pero lamentablemente no es así", por lo que ha abogado por "rebatir a quienes niegan la existencia de una violencia específica contra las mujeres".

La vicesecretaria ha destacado que la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la ley de protección a huérfanos de la violencia machista, ha sido "un compromiso socialista como lo es también legislar para abolir la prostitución". Manzano recalcaba la intención de cumplir "aún más con nuestra agenda feminista", lo cual pretenden llevar a cabo "ganando las próximas elecciones en Andalucía. Ganarlas ampliamente para imposibilitar gobiernos formados por quienes niegan, vulneran y atacan los derechos de las mujeres".

Y sobre Andalucía, apuntaba que, "ha sido modelo de derechos y de consolidación de libertades" y "ahora con las derechas y la ultraderecha se ha convertido en modelo de regresión al recortar ayudas a las asociaciones de mujeres para ayudar a otras mujeres, especialmente en el medio rural".

"Esta situación debe cambiar pronto y lo puede hacer con un gobierno socialista, progresista y feminista, liderado por Juan Espadas cuyo compromiso con la igualdad es más firme que nunca", remarcaba Manzano.

Por su parte, la secretaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres del PSOE de Granada, Manuela Bertos, ha resaltado la importancia que cobra el feminismo en la actualidad, frente a los discursos "negacionistas y discriminatorios de determinadas fuerzas políticas".

"Es el tiempo de las mujeres, que somos la mitad de la población, y de desplegar nuestra agenda, así como la perspectiva feminista en todas las acciones y decisiones", ha aseverado en su intervención. "Hoy día es más necesario que nunca el feminismo y las políticas feministas", recalcaba para pedir que "las voces de las mujeres suenen más alto y claro ante los ataques que sufrimos por el hecho de ser mujeres".

"Sin igualdad no hay libertad y sin feminismo no hay democracia", ha enfatizado Bertos, que también ha incidido en la importancia de que "ante la próxima cita electoral en Andalucía, las mujeres ejerzan el voto sabiendo que deben de ser un dique de contención de las políticas retrógradas y de recortes de las derechas y de la extrema derecha. No podemos dejar que sigan avanzando en nuestro país".

Galardonadas con los premios

En esta edición, el PSOE de Granada ha reconocido a Encarnación Hernández, de Exfiliana, donde creó la Concejalía de la Mujer e implantó el Plan Municipal de Igualdad, además de otros asuntos relacionados con el movimiento asociativo del municipio. Así, se premia a la dupla formada por María Romero y Encarnación Prados, activistas del PSOE de Molvízar que, a pesar de su avanzada edad, siguen comprometidas con su labor a nivel social y en la Agrupación Local.

También a la Asociación de Mujeres Alhalba de Granada, por su trabajo en el barrio del Zaidín desde los años 80 como grupo de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad por sufrir violencia de género, entre otros objetivos. Y a Inmaculada López (Cuevas del Campo) por ser pionera del feminismo, siendo fundadora de la primera asociación de mujeres de la provincia en el ámbito rural, 'Alhambra', además de otros muchos méritos.

A Francisca Fernández (Pinos Puente) por ser una mujer "trabajadora, luchadora, valiente y firme defensora de los valores socialistas, que siempre está disponible para lo que haga falta"; y a la Asociación de Mujeres Las Adelfas de Lanjarón por sus más de 30 años de trayectoria ayudando a las mujeres del mundo rural, a quienes han brindado formación a nivel cultural y lúdico y apoyo contra el acoso o la violencia de género.

Por otro lado, se galardonará a Josefa Jiménez (Loja) por su "compromiso inquebrantable" con los pilares que sostienen el PSOE, además de su trayectoria y su participación activa en la vida social y política del municipio. Así como a Yolanda Ibáñez (Vegas del Genil) por su labor en el ámbito empresarial y por haber sido ejemplo como primera mujer candidata a la Alcaldía de dicho municipio, además de primera concejala de Urbanismo y Hacienda, primera diputada provincial vegueña y secretaria general del PSOE local.

A María José Gómez (Cenes de la Vega), presidenta de la Asociación de Amigos de la Orquesta Ciudad de Granada, por ostentar responsabilidades públicas en el Ayuntamiento de la citada localidad como concejala de Cultura y Deportes, además de ser presidenta del CF Sierra Nevada-Cenes. Y a la Asociación de Mujeres El Pilar (Armilla), que en sus 30 años de vida se ha convertido en "una referencia en la lucha por la igualdad, por el trabajo en red con otras asociaciones y por seguir su labor en pro de conseguir un mundo más justo e igualitario".

Por último, se premiará a Virginia Prieto (Granada) por su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y su conocimiento del feminismo. En la actualidad es presidenta del PSOE de Granada capital; y, a título póstumo, se ha reconocido a Piedad Aguilar (Cúllar Vega) por su implicación activa en la Asociación de Mujeres La Huerta y por legar al municipio 30.000 euros para fines sociales y culturales, y a Marina Martín (Chauchina), quien fuera alcaldesa del municipio, entre otras responsabilidades, y que "tanto ha trabajado por la igualdad".