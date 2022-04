Según el psiquiatra Luis Gutiérrez, "a los hijos les acostumbramos a buscar culpables y no a hacerles protagonistas de su vida"

"A los hijos les enseñamos a buscar culpables y no a hacerles protagonistas de su vida, queremos protegerles para que no sufran y hacerlo todo fácil y eso les hace personas más infelices, más débiles más vulnerables". Esta es una de la conclusiones a las que el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas llega en su libro 'La belleza de vivir', de la editorial Ciudadela, que acaba de sacar a la calle su sexta edición.

Para el autor, "nunca el ser humano disfrutó de mejores condiciones de vida", pero eso no se manifiesta en mayores dosis de felicidad. "En el libro hablo de muchas paradojas, de cómo es posible que, a pesar de vivir una de los momentos mejores desde todos los puntos de vista, con más esperanza de vida, con toda la población alfabetizada, en un país donde no muere nadie de hambre, con mayores niveles de calidad de vida, hay más infelicidad y más angustia", ha indicado el psiquiatra en declaraciones a Europa Press.

En su opinión, la sociedad de bienestar no ha implicado proporcionar "las herramientas para enfrentarse a la dificultades y, curiosamente, en este mundo se habla cada vez más de la vulnerabilidad, de los problemas, del mobbing, cada vez hay más enfermedades mentales, mas depresiones, mas intentos de suicidio".

Para Gutiérrez Rojas, es necesario aceptar el dolor como parte de la vida. "En el libro hablo de que la vida no tiene por qué ser todo lujo, placer, tenemos que saber adaptarnos a los sinsabores; las personas tienen muchas dificultades para quererse y aceptarse tal y como son y eso hace que la vida sea un continuo sinsabor y un continuo sufrimiento", ha explicado el psiquiatra.

Para Luis Gutiérrez Rojas no existe una varita mágica para cambiar estas actitudes, pero considera que haber llegado a estas situaciones puede servir de ejemplo para que las generaciones futuras "espabilen".

"Las generaciones actuales son más vulnerables, pero hay que ser optimistas, porque después de un periodo de crisis siempre se tiende a hacerse más fuertes y yo diría que esto les va a servir para que en el futuro, los jóvenes puedan ser mejores", explica.

En ese sentido, también ha hecho una lectura positiva de la pandemia sanitaria. "Quizás sirva para que nos demos cuenta de que somos frágiles y que somos mortales y tendremos que darle sentido a la muerte, al dolor; si no, uno cae en el hedonismo y una especie de huida hacia adelante en la que, si no me gusta la realidad, me escondo y me meto en un mundo virtual", ha añadido el autor. Para Gutiérrez Rojas, el antídoto a estas actitudes es "enfrentarse a la dificultad. Conocerse bien, aceptarse y volcarse hacia los demás". En su opinión, el ser humano debe "aceptarse y no dramatizar tanto".

"¿La angustia sirve para algo, a qué se deben tan altas dosis de frustración y sufrimiento?", se ha preguntado el autor para quien "si alguien está dispuesto a alcanzar una felicidad plena debe enfrentarse a todas y cada una de las causas que le atenazan, le asustan y le quitan la paz y esas causas no son universales, sino personales". Luis Gutiérrez Rojas anima a buscar ayuda, pero aconseja "no hacer lo que digan los otros" porque "la respuesta final solo puede darla uno mismo".