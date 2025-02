El proyecto que revolucionará la Costa Tropical: la 'Marina interior de Playa Granada'

Dos millones de metros cuadrados, esa es la superficie de un proyecto que prevé cambiar la cara de Playa Granada. Motril está luchando por dinamizar la Costa Tropical y lo hace a través de diferentes iniciativas. Una de ellas es la 'Marina interior de Playa Granada'. En este espacio se encontrará un conjunto de servicios como hoteles, viviendas o espacios deportivos. Detrás del proyecto se encuentra la figura del presidente de la Junta de Compensación de Playa Granada, Óscar González que vino desde Barcelona hasta la ciudad para explicar la iniciativa en 'Los imprescindibles de GranadaDigital'.

En el encuentro también estuvieron presentes diferentes empresarios de proyectos junto a la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. Tanto la edil como el Presidente de esta Junta se mostraron ilusionados ante la idea de este proyecto que utilizará un espacio que no se ha desarrollado. 'Marina interior de Playa Granada' tendrá una superficie de dos millones de metros cuadrados en el que contará con un campo de golf, "300.000 metros de residencial turístico que permitirá crear 2.600 viviendas y 200.000 metros de techo hotelero", además de contar con una marina deportiva.

La alcaldesa tomó el relevo de la charla y comentó que la ciudad no se enganchó al 'boom' urbanístico y turístico que otras ciudades andaluzas han desarrollado. Es por eso que no ha transcurrido nada en esa superficie, hasta ahora. Chamorro explica que "no hay suelo en la costa" pero que "hay un interés por vivir en Motril". Son estos proyectos que permitirán diseñar espacios, respetuosos con el medioambiente, y dotar de servicios estas zonas para atraer a más personas. Añadió que hay cada vez más personas que residen durante todo el año en esta parte de la Costa Tropical y que eso les causa un "bendito problema", ya que deben dotar de servicios esas zonas. Para la primera edil, este proyecto es "una oportunidad única" para que la ciudad sea "no solo un motor para la economía de la costa" sino de la provincia o de toda Andalucía oriental.

González explicó que la iniciativa lleva aprobada desde 2009, aunque se planteó bajo una "filosofía urbanística de finales del siglo pasado" que deben ahora aplicar en el futuro. El presidente de la Junta de compensación explica que pretenden innovar estos planes y tienen muy presentes el respeto hacia el medioambiente. Uno de los numerosos obstáculos a los que hace frente el equipo del empresario era el caso de la marina deportiva y es por eso que la Universidad de Granada ha realizado un estudio hidrogeológico para ver si la iniciativa afectaba la charca de Suárez que ha determinado que "ambos son compatibles". El empresario mira hacia el futuro y espera que el proyecto sea una realidad en "cuatro o cinco años".